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Luca Niculescu anunță un plan integrat pentru creșterea siguranței în școli. Ce măsuri are în vedere Guvernul pentru combaterea violenței

Luiza Dobrescu
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Premierul Luca Niculescu a participat la reuniunea grupului de lucru pentru prevenirea și combaterea violenței în școli, unde a vorbit despre măsurile pe care Guvernul le are în vedere pentru creșterea siguranței în unitățile de învățământ. Printre soluțiile discutate se numără asigurarea pazei școlilor, implicarea specialiștilor din serviciile sociale și a poliției locale, screeningul psihologic și identificarea timpurie a comportamentelor de risc.

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Luca Niculescu: „Nu putem trata violența în mediul școlar ca pe o problemă izolată”

În cadrul reuniunii, Luca Niculescu a afirmat că siguranța copiilor în școli reprezintă o prioritate pentru Guvern și a subliniat importanța colaborării dintre instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale, sindicate, părinți, elevi și reprezentanții unităților de învățământ.

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Situațiile nefericite din ultima vreme ne-au arătat încă o dată că nu putem trata violența în mediul școlar ca pe o problemă izolată.

Nu este suficient să intervenim doar atunci când se întâmplă un incident grav. Trebuie să prevenim, trebuie să identificăm din timp situațiile de risc, trebuie să construim mecanisme prin care fiecare copil să se simtă în siguranță, respectat și ascultat”, a declarat Niculescu.

Paza școlilor, screening psihologic și implicarea poliției locale

Luca Niculescu a enumerat mai multe direcții de acțiune aflate în atenția Guvernului, printre care prevenirea violenței, identificarea timpurie a comportamentelor de risc, screeningul psihologic, consilierea și intervenția în situații dificile.

„Avem în discuție și alte soluții legate de asigurarea pazei unităților de învățământ, implicarea mai activă a specialiștilor în servicii sociale, dar și a poliției locale pentru a identifica riscurile și a interveni rapid, dacă va fi cazul”, a declarat oficialul.

Premierul a precizat că propunerile venite din partea participanților la reuniune vor sta la baza unui plan integrat pentru creșterea siguranței în școli. În cadrul discursului, Luca Niculescu a vorbit și despre situațiile care depășesc formele obișnuite de violență și care pot avea legătură cu procese de radicalizare.

Premierul a anunțat că Guvernul a publicat în transparență decizională Strategia națională pentru prevenirea și combaterea extremismului violent.

În această dimineață, Guvernul României a publicat în transparență decizională Strategia națională pentru prevenirea și combaterea extremismului violent, prin care urmărim să construim un cadru sustenabil de protecție.”

La finalul reuniunii, Luca Niculescu a precizat că Guvernul urmărește elaborarea unui plan care să stabilească responsabilități clare pentru instituțiile implicate, să prevadă măsuri concrete de prevenție și mecanisme rapide de intervenție, dar și sancțiuni ferme pentru actele de violență.

„Suntem deschiși dialogului, încurajăm concretizarea propunerilor constructive și a măsurilor care, evident, pot fi aplicate și, pe baza acestor contribuții, vom face un plan integrat pentru creșterea siguranței în școli, care să stabilească responsabilități clare pentru toți cei implicați, să prevadă măsuri concrete de prevenție, mecanisme de intervenție rapide și sancțiuni ferme pentru actele de violență, pentru că copiii României trebuie să fie și trebuie să se simtă în siguranță”, a declarat Niculescu.

Luca Niculescu: „Siguranța copiilor este o prioritate”

„Fiecare copil trebuie să meargă la școală cu încrederea că este în siguranță.
Fiecare părinte trebuie să aibă liniștea că fiul sau fiica sa este în siguranță în clasă, pe hol ori în curtea școlii.
Avem responsabilitatea să identificăm din timp situațiile de risc și să prevenim violența.
Am transmis acest mesaj, astăzi, la Palatul Victoria, la reuniunea cu reprezentanți ai instituțiilor publice, profesorilor, părinților, elevilor și organizațiilor neguvernamentale despre problemele din școli și soluțiile pe care le putem aplica.
Pe baza acestor consultări, finalizăm un plan integrat pentru creșterea siguranței în școli, cu responsabilități clare, măsuri concrete de prevenție, intervenție rapidă și sancțiuni ferme pentru actele de violență.
Nu avem voie să ignorăm riscurile violenței extreme și cele generate de radicalizare.
Am pus astăzi în transparență decizională Strategia Națională pentru prevenirea și combaterea extremismului violent. Trebuie să înțelegem și să recunoaștem din timp riscurile radicalizării, pentru a putea interveni înainte ca acestea să ducă la tragedii.
Voi urmări ca propunerile rezultate din acest dialog să se concretizeze în măsuri aplicabile în școli.
Siguranța copiilor este o prioritate”, a transmis Niculescu pe Facebook.

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