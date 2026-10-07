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Doi cai de curse, care ar valora până la 15.000 de euro, au fost furați dintr-un padoc, lângă Sibiu. Hoții au plecat cu ei călare

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Doi cai de curse, evaluați de proprietară la 10.000-15.000 de euro, au fost furați luni seară, 5 octombrie, dintr-un padoc cu gard electric. Incidentul a avut loc în județul Sibiu, la Șelimbăr. Patru tineri ar fi plecat călare, câte doi pe fiecare cal. Traseul a fost reconstituit cu ajutorul camerelor și al localnicilor, până în Roșia.

Furtul a fost descoperit marți dimineață, 6 octombrie, în jurul orei 08:00. Administratorul fermei a găsit mânerul gardului electric la pământ și a observat că doi cai lipseau. Din cei opt cai din padoc, șase au fost găsiți în apropiere, lângă un lan de porumb. Ceilalți doi cai, Phillia și Cezar, nu mai erau acolo.

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Doi cai de curse, care ar valora până la 15.000 de euro, au fost furați dintr-un padoc, lângă Sibiu. Hoții au plecat cu ei călare

Doi cai de curse, care ar valora până la 15.000 de euro, au fost furați dintr-un padoc, lângă Sibiu. Hoții au plecat cu ei călare. Foto: captură video Turnul Sfatului

Inițial, proprietara nu a suspectat un furt. Caii mai evadaseră de două ori și fuseseră găsiți împreună cu ceilalți. Familia a căutat animalele în zonă, dar fără rezultat. Singurele indicii au fost urmele de balegă, inclusiv în apropierea unui poligon militar.

„Inițial am crezut că au fugit și că mânerul a fost pus întâmplător jos de niște copii care au trecut pe acolo. (…) Ne-am tot plimbat toată ziua cu mașina, cu jeep-ul, cu motocicleta, cu ce am putut, din toată zona, și nu am găsit nicio urmă”, spune femeia, arată Turnul Sfatului.

Suspiciunea furtului a fost confirmată de imaginile unei camere de supraveghere din zona poligonului. Patru tineri, câte doi pe fiecare cal, au plecat cu animalele în jurul orei 22:30. Caii ar fi fost conduși cu frânghii improvizate.

„Acolo am văzut caii și am văzut că fuseseră încălecați. Au fost patru tineri, câte doi pe fiecare cal, care efectiv i-au luat și au plecat cu ei așa, călare, și au trecut pe lângă case, pe lângă drumul principal. Prea bine dresați caii, prea cuminți. Eu mă chinui cu ei să-i pregătesc pentru competiții, pentru copii”, spune femeia.

Cum a fost reconstituit traseul hoților

Proprietara a sunat la 112, iar Poliția a intervenit marți după-amiază. După publicarea anunțului, localnicii s-au mobilizat și au trimis imagini de pe camerele de supraveghere și camere de bord. Astfel, traseul hoților a fost reconstituit până în zona Roșia. Înregistrările arată că tinerii au mers pe drumuri principale, fără să încerce să se ascundă. Aceștia au ajuns inclusiv pe drumul european și au trecut prin apropierea cartierului Bavaria. Proprietara crede că furtul a fost un gest spontan al unor tineri care nu au realizat gravitatea faptei.

Proprietara regretă că a început căutările abia după aproape 18 ore de la dispariția cailor. Acum se teme că animalele ar putea ajunge la abator. A alertat ANSVSA și alte instituții și verifică târgurile de cai din zonă.

Cezar a fost crescut de proprietară de la naștere și a participat la două competiții în acest an. Valoarea lui este estimată la 12.000 de euro. Iapa Phillia a concurat în trecut la anduranță și este importantă pentru reproducție. Proprietara o evaluează la aproximativ 3.000 de euro.

Sursă video: Turnul Sfatului

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