Gard electric de peste 4,3 kilometri, construit în Vama Buzăului pentru a ține urșii departe de gospodării. Cât costă investiția

Autoritățile din comuna Vama Buzăului, județul Brașov, au decis să instaleze un gard electric de protecție, cu o lungime de peste 4,3 kilometri, pentru a împiedica urșii să ajungă în apropierea gospodăriilor. Investiția depășește 715.000 de lei, iar contractul pentru proiectare și execuție a fost atribuit unei companii din Brașov.

Gard electric de peste 4,3 kilometri în Vama Buzăului

Potrivit BizBrașov.ro, noul sistem de protecție va avea o lungime totală de 4.338 de metri liniari și o înălțime de maximum 120 de centimetri. Gardul va fi realizat din plasă de sârmă și va avea două fire electrice, menite să descurajeze pătrunderea animalelor sălbatice în zonele locuite. Noua împrejmuire va înlocui un gard de sârmă deja existent, peste care va fi instalat sistemul de protecție electrică.

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Valoarea contractului pentru proiectare și execuție este de 715.900 de lei, acesta fiind atribuit companiei Eurofence din Brașov. Separat, administrația locală a contractat servicii de consultanță în valoare de 17.500 de lei. Acestea vizează elaborarea și derularea procedurilor de achiziție, precum și managementul proiectului finanțat din fonduri europene. Contractul a fost încheiat cu firma Clau Sewl Development din Brașov.

O soluție similară a fost implementată și la Râșnov

O soluție asemănătoare a fost pusă în practică și în orașul Râșnov, unde autoritățile au instalat un gard electric cu o lungime de aproximativ nouă kilometri, în zonele în care gospodăriile se învecinează cu pădurea. Primele rezultate raportate de administrația locală au fost încurajatoare.

Potrivit reprezentanților Primăriei Râșnov, după instalarea gardului electric, numărul apelurilor la 112 care semnalau prezența urșilor în oraș a scăzut cu peste 90%.

Dacă în lunile iunie și iulie 2025 se înregistrau aproximativ 30 de apeluri pe lună, în august, când gardul era încă în curs de instalare, numărul sesizărilor a ajuns la doar două.