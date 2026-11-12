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Autobuz plin cu pasageri, răsturnat în Timiș. Opt persoane au ajuns la spital

Elena Popescu
Autobuz plin cu pasageri, răsturnat în Timiș. Opt persoane au ajuns la spital
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Un autobuz plin  cu pasageri s-a răsturnat în localitatea Hodoni, în județul Timiș.  Accidentul s-a produs, în jurul orei 5:40 când autobuzul a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat.

La locul accidentului au intervenit mai multe echipaje de pompieri și ambulanțe SMURD, iar opt persoane au fost transportate la spital.  Autobuzul transporta 29 de persoane

„În cursul dimineții, în jurul orei 05:40, am fost solicitați să intervenim la un accident rutier, autobuz răsturnat în afara părții carosabile, produs în localitatea Hodoni. La sosirea echipajelor la locul intervenţiei s-a constatat că în accident a fost implicat un autobuz care transporta 29 de persoane”, a informat ISU Timiş.

Opt persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Victimele sunt „conștiente și cooperante” și primesc tratament la fața locului de la echipajele medicale.

ISU a mai transmis că la misiune participă o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, două autospeciale de descarcerare, două autospeciale de transport personal și victime multiple și trei autosanitare SMURD.

Cauza producerii accidentului va fi stabilită de polițiști.

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