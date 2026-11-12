Prima pagină » Actualitate » Război în Ucraina, ziua 1.722. Kievul, zguduit de explozii puternice. Atacul, lansat imediat după încheierea discuțiilor de la Abu Dhabi

Război în Ucraina, ziua 1.722. Kievul, zguduit de explozii puternice. Atacul, lansat imediat după încheierea discuțiilor de la Abu Dhabi

Război în Ucraina, ziua 1.722. Kievul, zguduit de explozii puternice. Atacul, lansat imediat după încheierea discuțiilor de la Abu Dhabi
Război în Ucraina, ziua 1.722. Kievul, zguduit de explozii puternice
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Războiul din Ucraina a intrat joi, 12 noiembrie 2026, în a 1722-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Rușii au atacat capitala Ucrainei, Kiev, cu rachete balistice la doar câteva ore după încheierea discuțiilor de pace de la Abu Dhabi. Explozii puternice s-au auzit în mai multe zone ale orașului. Nu se știe încă dacă sunt victime.

Kievul, bombardant constant de ruși

Rușii au lansat un atac de amploare asupra Kievului în noaptea de miercuri spre joi, potrivit The Kyiv Independent. Atacul cu rachete balistice a fost declanșat la câteva ore după încheierea celei de-a doua runde a negocierilor de pace mediate de SUA la Abu Dhabi. Explozii puternice au zguduit Kievul în jurul orei locale 1:00, au anunțat jurnaliștii ucraineni. Cu doar câteva minute înainte de deflagrații, Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că rachete balistice rusești se îndreaptă spre regiune. 30 de minute mai târziu, martorii au relatat despre o nouă serie de explozii puternice în partea de nord-vest a orașului. Atacurile asupra orașului continuă la ora redactării acestei știri. Detalii despre ținte, pagube și eventuale victime nu au fost oferite, încă.

Sondaj Gândul

A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

Vezi rezultate

Loading ...

În ultimele săptămâni, Rusia a lovit în mod repetat Kievul și alte orașe ucrainene, vizând infrastructura energetică și de transport.

Ucraina a atacat Rusia în timpul negocierilor

Atacul asupra Kievului poate fi considerat un răspuns la loviturile date de ucraineni în ultimele zile. Chiar când se negocia pacea la Abu Dhabi, drone lansate de Ucraina au atacat a doua cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia (rafinăria Kinef), situată în orașul Kiriși, din regiunea Leningrad. În zonă au fost raportate explozii și mai multe incendii. Atacul ar fi durat mai mult de două ore.

Totodată, miercuri dimineață, dronele ucrainene au lovit și Portul Ust-Luga, din regiunea Leningrad. Cinci rezervoare de petrol, cu ​​un volum total de 150.000 de metri cubi, precum și o unitate de hidrocracare, o unitate de răcire cu aer și o stație de pompare au fost țintite.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACCIDENTAutobuz plin cu pasageri, răsturnat în Timiș. Opt persoane au ajuns la spital
07:31
Autobuz plin cu pasageri, răsturnat în Timiș. Opt persoane au ajuns la spital
SHOWBIZNu au luat 30.000€. Câți bani au primit Gabi Torje și Alin Alexuc de la Antena 1, de fapt, pentru că au câștigat Asia Express 2026
07:21
Nu au luat 30.000€. Câți bani au primit Gabi Torje și Alin Alexuc de la Antena 1, de fapt, pentru că au câștigat Asia Express 2026
ACTUALITATE12 Noiembrie, calendarul zilei: Nadia Comăneci împlinește 65 de ani, Sorin Cârțu 71. Anne Hathaway face 44 de ani
07:15
12 Noiembrie, calendarul zilei: Nadia Comăneci împlinește 65 de ani, Sorin Cârțu 71. Anne Hathaway face 44 de ani
CONTROVERSĂApariția surpriză a lui George Simion, la Digi24. Interviul nu a fost anunțat nici pe pagina AUR, nici promovat de televiziune. E prima dată după Prezidențiale când Simion apare la Digi24, post cu care a intrat în conflict în repetate rânduri, inclusiv în alegeri
07:00
Apariția surpriză a lui George Simion, la Digi24. Interviul nu a fost anunțat nici pe pagina AUR, nici promovat de televiziune. E prima dată după Prezidențiale când Simion apare la Digi24, post cu care a intrat în conflict în repetate rânduri, inclusiv în alegeri
EXCLUSIVNicușor Dan ar urma să prelungească contractul de lobby cu americanii, care va costa în total aproape 7 milioane de dolari. Cotroceniul ține la secret ce a primit România în schimbul banilor
06:00
Nicușor Dan ar urma să prelungească contractul de lobby cu americanii, care va costa în total aproape 7 milioane de dolari. Cotroceniul ține la secret ce a primit România în schimbul banilor
EXCLUSIVVeste bună pentru corporatiștii care merg dimineața pe M2 – Magistrala Pipera-Arghezi. Patru trenuri s-au întors din revizie. „Vor fi folosite pentru preluarea călătorilor când sunt aglomerații mari”
05:00
Veste bună pentru corporatiștii care merg dimineața pe M2 – Magistrala Pipera-Arghezi. Patru trenuri s-au întors din revizie. „Vor fi folosite pentru preluarea călătorilor când sunt aglomerații mari”
Mediafax
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan după scandalul de la Cotroceni: „Nu ești șef pe plantație!”
Digi24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Cancan.ro
Patronul și Claudia Ion, relație confirmată! Omul de afaceri scoate la iveală detalii despre povestea de amor: 'Mocăniță mă poate contacta dacă are vreo nelămurire'
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Adevarul
Ce pensie vor primi românii care câștigă salariul minim și salariul mediu. Calculele unui economist pentru „Adevărul”
Mediafax
Simion îl pune la zid pe Nicușor Dan! Acuzații de „cameleonism” și ordin pentru blocarea protestului AUR
Click
Trucul la care apela o fostă spioană din Rusia pentru a cuceri orice bărbat. Cum îi făcea să nu o mai poată uita
Digi24
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
Cancan.ro
Ilinca Vandici, dată în judecată de fostul soț! Ce îi cere Andrei Neacșu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Laura Bretan, câștigătoarea „Românii au talent” din 2016. Soprana româno-americană e de nerecunoscut
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Controlul emoțiilor umane, mai complex decât credeam. Un studiu amplu contestă o teorie consacrată
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
ULTIMA ORĂTragedie la New York. O clădire cu trei etaje s-a prăbușit în Brooklyn: doi oameni au murit, 17 au fost răniți, printre victime se numără și copii
07:35
Tragedie la New York. O clădire cu trei etaje s-a prăbușit în Brooklyn: doi oameni au murit, 17 au fost răniți, printre victime se numără și copii
EXCLUSIVMarius Tucă desființează bula #rezist după episodul Ovidiu Vanghele: Când i-au închis pe viață contul de TikTok lui Cristoiu nu s-a mai revoltat nimeni
07:00
Marius Tucă desființează bula #rezist după episodul Ovidiu Vanghele: Când i-au închis pe viață contul de TikTok lui Cristoiu nu s-a mai revoltat nimeni
EXCLUSIVPrincipalul rival al lui Bolojan din PNL acuză o campanie de atacuri online după ce și-a anunțat candidatura la șefia partidului. „Cine plătește aceste conturi fictive?”
00:13
Principalul rival al lui Bolojan din PNL acuză o campanie de atacuri online după ce și-a anunțat candidatura la șefia partidului. „Cine plătește aceste conturi fictive?”
EMISIUNILIVE VIDEO finala Asia Express 2026 | Lovitură de teatru: Cine a câștigat, de fapt, marele premiu de 30.000€ oferit de Antena 1
00:02
LIVE VIDEO finala Asia Express 2026 | Lovitură de teatru: Cine a câștigat, de fapt, marele premiu de 30.000€ oferit de Antena 1
MILITARRomânia, sub amenințarea Iranului. Teheranul reiterează că va ataca bazele americane din Europa dacă Trump reia războiul
00:00
România, sub amenințarea Iranului. Teheranul reiterează că va ataca bazele americane din Europa dacă Trump reia războiul
REACȚIECTP îl torpilează pe Nicușor Dan după ce i-a interzis lui Ovidiu Vanghele accesul la Cotroceni: „A coborât sub orice critică” / „Nu, majestate, Palatul Cotroceni aparține statului român”
23:55
CTP îl torpilează pe Nicușor Dan după ce i-a interzis lui Ovidiu Vanghele accesul la Cotroceni: „A coborât sub orice critică” / „Nu, majestate, Palatul Cotroceni aparține statului român”

Cele mai noi

Trimite acest link pe