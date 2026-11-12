Război în Ucraina, ziua 1.722. Kievul, zguduit de explozii puternice. Atacul, lansat imediat după încheierea discuțiilor de la Abu Dhabi

Războiul din Ucraina a intrat joi, 12 noiembrie 2026, în a 1722-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Rușii au atacat capitala Ucrainei, Kiev, cu rachete balistice la doar câteva ore după încheierea discuțiilor de pace de la Abu Dhabi. Explozii puternice s-au auzit în mai multe zone ale orașului. Nu se știe încă dacă sunt victime.

Kievul, bombardant constant de ruși

Rușii au lansat un atac de amploare asupra Kievului în noaptea de miercuri spre joi, potrivit The Kyiv Independent. Atacul cu rachete balistice a fost declanșat la câteva ore după încheierea celei de-a doua runde a negocierilor de pace mediate de SUA la Abu Dhabi. Explozii puternice au zguduit Kievul în jurul orei locale 1:00, au anunțat jurnaliștii ucraineni. Cu doar câteva minute înainte de deflagrații, Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că rachete balistice rusești se îndreaptă spre regiune. 30 de minute mai târziu, martorii au relatat despre o nouă serie de explozii puternice în partea de nord-vest a orașului. Atacurile asupra orașului continuă la ora redactării acestei știri. Detalii despre ținte, pagube și eventuale victime nu au fost oferite, încă.

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În ultimele săptămâni, Rusia a lovit în mod repetat Kievul și alte orașe ucrainene, vizând infrastructura energetică și de transport.

Ucraina a atacat Rusia în timpul negocierilor

Atacul asupra Kievului poate fi considerat un răspuns la loviturile date de ucraineni în ultimele zile. Chiar când se negocia pacea la Abu Dhabi, drone lansate de Ucraina au atacat a doua cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia (rafinăria Kinef), situată în orașul Kiriși, din regiunea Leningrad. În zonă au fost raportate explozii și mai multe incendii. Atacul ar fi durat mai mult de două ore.

Totodată, miercuri dimineață, dronele ucrainene au lovit și Portul Ust-Luga, din regiunea Leningrad. Cinci rezervoare de petrol, cu ​​un volum total de 150.000 de metri cubi, precum și o unitate de hidrocracare, o unitate de răcire cu aer și o stație de pompare au fost țintite.