Investigația imagistică avansată care ajută la evaluarea detaliată a unei afecțiuni grave

În cazul anumitor pacienți diagnosticați cu cancer de prostată , medicul poate recomanda efectuarea PET-CT PSMA. Investigația este o metodă modernă de imagistică medicală, care oferă informații suplimentare importante pentru evaluarea pacienților selectați.

Scanarea PET-CT PSMA permite identificarea și localizarea anumitor leziuni tumorale, contribuind la o evaluare mai detaliată a bolii. Investigația PET-CT PSMA nu este necesară însă tuturor pacienților cu acest diagnostic, efectuarea sa fiind stabilită exclusiv de medic, în funcție de particularitățile fiecărui caz.

Acest examen imagistic utilizează o caracteristică a multor celule tumorale din cancerul de prostată: exprimarea în cantitate crescută a unei proteine numite antigen membranar specific prostatic (PSMA). Prin evidențierea zonelor cu captare crescută a radiotrasorului care se leagă de PSMA, investigația poate identifica leziuni suspecte la nivelul prostatei, ganglionilor limfatici, oaselor sau al altor organe. Astfel, se obțin informații utile despre localizarea și extinderea bolii.

Pentru realizarea examinării, este nevoie de administrarea intravenoasă a unei cantități mici de radiotrasor pe bază de galiu-68, care se fixează pe structurile ce exprimă PSMA. După un interval necesar răspândirii substanței în organism, pacientul este examinat cu ajutorul unui echipament PET-CT . Componenta PET evidențiază zonele în care se acumulează radiotrasorul, în timp ce imaginile CT permit localizarea anatomică a acestora.

Unul dintre beneficiile examenului PET-CT PSMA este posibilitatea de a identifica, în anumite situații, leziuni care nu sunt evidențiate prin metode imagistice convenționale. În plus, combinarea informațiilor funcționale și anatomice permite o evaluare amănunțită a modificărilor identificate. Totuși, acumularea radiotrasorului nu indică automat prezența cancerului de prostată. PSMA poate fi exprimat și în țesuturi normale sau în cazul altor afecțiuni. De asemenea, nu toate leziunile tumorale prezintă o expresie crescută a acestei proteine.

Rezultatele examinării sunt analizate de medic împreună cu istoricul pacientului, valorile PSA și informațiile obținute prin alte investigații. Aceste date pot contribui la stabilirea sau adaptarea strategiei terapeutice, în funcție de evoluția și caracteristicile bolii. Deciziile privind tratamentul și monitorizarea sunt individualizate, pe baza unei evaluări medicale complete.

Pentru pacienții din România care au primit recomandare medicală pentru efectuarea unui examen PET-CT PSMA, accesul la această tehnologie nu mai necesită deplasarea în străinătate. Investigația a fost introdusă în premieră națională la Centrul Oncologic SANADOR, unde poate fi efectuată în cadrul evaluării oncologice.

La Centrul Oncologic SANADOR, pacienții au acces la investigații imagistice avansate și la metode moderne de tratament pentru cancer, în cadrul unei abordări medicale integrate. În cazurile în care este necesar, strategia terapeutică este analizată multidisciplinar în cadrul Tumor Board. În funcție de recomandarea medicală, pacienții eligibili au acces inclusiv la terapia PSMA cu lutețiu-177, o terapie cu radioligand utilizată pentru anumite forme avansate de cancer de prostată, introdusă, de asemenea, în premieră pentru România la Centrul Oncologic SANADOR.