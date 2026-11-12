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Dana Marijuana riscă să se întoarcă la închisoare. Artista speră să își să petreacă sărbătorile ”alături de cei dragi”

Elena Popescu
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Dana Marijuana, pe numele real Dana Coteanu, a ajuns miercuri la Curtea de Apel Constanța, unde se judecă apelul împotriva condamnării condamnării primite la Tribunal.

Artista a mărturisit că speră să petreacă sărbătorile de iarnă alături de familie, dar nu exclude posibilitatea de a ajunge din nou în spatele gratiilor. Dana Marijuana a vorbit despre așteptările pe care le are de la proces, spunând că își dorește să rămână alături de cei dragi de Crăciun.

”Nu ne așteptăm la nimic. Mergem înainte și sperăm. Sperăm să petrecem sărbătorile alături de cei dragi, adică de familie. Și apoi ne întoarcem, pentru că nu se mai dă cu suspendare și mă voi întoarce acolo pentru un an. Dar pregătesc un album și, odată ce ies, multe, multe, multe concerte. Abia aștept să merg peste tot, să ne simțim bine cu toată lumea”, a declarat Dana Marijuana pentru Ziua de Constanța.

Cântăreața a mai spus că perioada petrecută în detenție i-a prins bine și că speră ca experiența să îi ajute și pe alții să învețe ceva.

”Da, adică chiar mi-a prins bine, nu știu, cred că sunt 1% care învață ceva din chestia asta. Cred, nu știu, sper să fie și alții. Pentru mine, sincer, chiar mi-a prins bine”, a mai spus Dana Marijuana.

Apelul formulat de artistă împotriva condamnării primite la Tribunal urmează să fie analizat de Curtea de Apel Constanța.

Condamnată la 5 ani și 4 luni de închisoare

În septembrie 2026, Tribunalul Constanța a condamnat-o pe Dana Marijuana la 5 ani și 4 luni de închisoare cu executare, într-un dosar care vizează infracțiuni legate de droguri și conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

Dosarul a pornit de la un control rutier efectuat în apropierea stațiunii 2 Mai. Potrivit anchetatorilor, în autoturism au fost descoperite aproximativ 100 de grame de cannabis, iar cercetările au fost extinse prin percheziții domiciliare.

Hotărârea Tribunalului Constanța nu este definitivă și a fost contestată la Curtea de Apel Constanța.

Cine este Dana Marijuana

Dana Marijuana, pe numele real Daniela-Elena Coteanu, este o cunoscută cântăreață de hip-hop, care a devenit celebră la sfârșitul anilor 1990. Și-a început cariera în 1994, dar a devenit cu adevărat cunoscută după succesul piesei ”Tupeu de borfaș”, cântată alături de trupa La Familia.

A scos pe piață albume de succes, printre care ”Cea mai fidelă fată” și ”Fii pe fază”.

De-a lungul timpului s-a implicat și în afaceri de familie cu bijuterii, creând accesorii pentru designeri români, iar în 2019 a lansat o carte autobiografică, ”Poveste de cartier”.

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