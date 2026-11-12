Un membru al gărzii de onoare s-a prăbușit în fața lui Emmanuel Macron. Cum a reacționat președintele francez

Un moment neașteptat a avut loc miercuri, la Palatul Élysée, în timpul ceremoniei de primire a președintelui Slovaciei, Peter Pellegrini. Un membru al gărzii de onoare s-a prăbușit pe treptele palatului, chiar lângă Emmanuel Macron. Președintele francez a întrerupt momentul oficial și s-a apropiat de militar pentru a vedea ce s-a întâmplat.

Macron a întrerupt protocolul și s-a apropiat de bărbatul căzut

Incidentul s-a produs în timp ce Emmanuel Macron participa la ceremonia oficială de primire a omologului său slovac. Unul dintre membrii gărzii de onoare s-a prăbușit pe scările Palatului Élysée, în apropierea celor doi oficiali. Macron a reacționat imediat și s-a îndreptat spre bărbatul căzut. Acesta a fost înconjurat rapid de colegii săi, care au intervenit pentru a-i acorda ajutor. Președintele francez s-a retras apoi pentru a le permite acestora să intervină.

Militarul a fost transportat în interiorul palatului pentru a primi îngrijiri medicale. Deocamdată, nu există informații despre starea sa de sănătate.

După incident, Emmanuel Macron a revenit la ceremonia oficială și l-a întâmpinat pe președintele slovac Peter Pellegrini.

Cei doi șefi de stat s-au îmbrățișat și au schimbat câteva cuvinte, după care au rămas pentru scurt timp pe treptele palatului, în timp ce membrul gărzii de onoare era preluat de colegi și transportat pentru a primi ajutor.

Cum a reacționat Iohannis, în 2019, când un militar a leșinat lângă el

Un incident similar a avut loc și în România, în 2019, de Ziua Marinei. La acel moment, președintele Klaus Iohannis își rostea discursul la pupitru, iar unui militar american i s-a făcut rău și a leșinat. În timp ce soldații încercau să îi acorde prim ajutor militarului, președintele României de la acea vreme nu a schițat nicio reacție. După încheierea alocuțiunii, Iohannis a plecat direct, fără să privească în partea dreaptă, acolo unde era militarul leşinat.

Ulterior, soldatul a fost preluat cu o targă şi dus la spitalul militar din Constanţa.

În 2020, aflat la ceremonia de înființare a Comandamentului Corpului Multinațional Sud-Est, Iohannis a fost din nou pus în fața unui incident asemănător. Atunci, unui cadru militar i s-a făcut rău și a fost nevoie de intervenția unui echipaj SMURD. Președintele a dat dovadă de mai multă implicare și a mers la ambulanța unde se afla cadrul militar, pentru a afla vești despre starea de sănătate a tinerei.