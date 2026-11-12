Prima pagină » Actualitate » Mihai Fifor îl acuză pe fostul premier Ilie Bolojan că a transferat antreprenorilor dificultățile financiare ale statului. „S-au trezit fără bani”

Mihai Fifor îl acuză pe fostul premier Ilie Bolojan că a transferat antreprenorilor dificultățile financiare ale statului. „S-au trezit fără bani”

Mihai Fifor îl acuză pe fostul premier Ilie Bolojan că a transferat antreprenorilor dificultățile financiare ale statului. „S-au trezit fără bani”
Mihai Fifor critică modul în care a condus statul fostul Guvern
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Deputatul social-democrat Mihai Fifor acuză fosta guvernare că a transferat antreprenorilor dificultățile financiare ale statului. Politicianul PSD explică faptul că, acum, statul nu poate cere disciplină fiscală atunci când el însuși este rău-platnic.

Potrivit lui Fifor, statul a omis să plătească firmele care au efectuat lucrări pentru primării, consilii județene sau spitale, dar în schimbă a trimis ANAF la ușa antreprenorilor.

Activitatea ANAF, adusă în discuție de conducerea PSD

Activitatea ANAF, adusă în discuție de conducerea PSD

Fifor: „Statul a întârziat luni întregi să plătească lucrările și serviciile”

Într-o postare pe Facebook, Mihai Fifor vorbește despre o „contradicție profundă” în modul în care premierul Ilie Bolojan s-a raportat la mediul de afaceri. Iată ce susține deputatul PSD: „A pretins firmelor să-și achite taxele la zi, dar a întârziat voit luni întregi să plătească lucrările și serviciile pe care tot el le-a contractat. A cerut responsabilitate fiscală, uitând să manifeste aceeași responsabilitate față de cei care muncesc, investesc și produc. Iar această ticăloșie are consecințe economice cât se poate de concrete”.

Sondaj Gândul

A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

Vezi rezultate

Loading ...

În opinia sa, Guvernul Bolojan „a blocat economia printr-o combinație de taxe majorate, investiții încetinite și plăți amânate. Practic, statul și-a transferat propriile dificultăți financiare asupra antreprenorilor, obligându-i să suporte costul facturilor neachitate. Firme care au executat lucrări pentru primării, consilii județene sau spitale s-au trezit fără banii cuveniți, dar cu ANAF la ușă, cerându-le să-și plătească taxele”.

Pentru Fifor, lucrurile sunt clare: blocajele s-au propagat în lanț – furnizori neplătiți, investiții amânate, firme decapitalizate, locuri de muncă puse în pericol.

„Nu poți însănătoși finanțele publice sufocând economia care le alimentează. Tocmai de aceea, deblocarea firmelor și reducerea datoriilor statului față de mediul de afaceri au fost obiective explicite cu care PSD a intrat la guvernare, înscrise în Programul de guvernare”, a tras concluzia deputatul PSD.

Cum „salvează” țara PSD

Mai departe, Mihai Fifor insistă că, prin mecanismul de compensare cerut de PSD și pus în aplicare de Ministerul Finanțelor, până la 2 miliarde de lei din datoriile restante ale autorităților locale și spitalelor către firme pot fi compensate cu obligațiile fiscale ale acestora.

„Nu vorbim despre cheltuieli noi. Vorbim despre datorii existente, pe care statul trebuie să și le onoreze. Iar dimensiunea problemei este uriașă: potrivit ministrului Finanțelor, peste 97% din arieratele statului se regăsesc la nivelul primăriilor, consiliilor județene și spitalelor locale”, este de părere social-democratul.

Potrivit lui Mihai Fifor, autoritățile eligibile au termen până la 25 noiembrie pentru depunerea cererilor. Banii se împart în ordinea în care sosesc cererile, până la epuizarea celor 2 miliarde de lei.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ALERTĂRata anuală a inflaţiei a ajuns la 6,9. Românii câștigă mai mult, dar își permit mai puțin
11:27
Rata anuală a inflaţiei a ajuns la 6,9. Românii câștigă mai mult, dar își permit mai puțin
RETAILSuper promoție la Lidl. Jamonul Serrano întreg a fost redus cu 13%. Cât ajunge acum să coste delicatesa preferată de români
11:25
Super promoție la Lidl. Jamonul Serrano întreg a fost redus cu 13%. Cât ajunge acum să coste delicatesa preferată de români
FLASH NEWSPrima reacție a unui oficial UE în privința unirii dintre Republica Moldova și România: „Este exclusiv decizia voastră”
11:19
Prima reacție a unui oficial UE în privința unirii dintre Republica Moldova și România: „Este exclusiv decizia voastră”
EVENIMENTDarryl Nirenberg, Ambasadorul Statelor Unite în România, a participat la o ediție specială AGORA Talks, dedicată Parteneriatului Strategic româno-american
10:52
Darryl Nirenberg, Ambasadorul Statelor Unite în România, a participat la o ediție specială AGORA Talks, dedicată Parteneriatului Strategic româno-american
PERICOL„Șantierul groazei”, în Oradea. Bihorenii reclamă riscurile la care sunt supuși pietonii care merg pe lângă șantierul Pasajului Crișul
10:29
„Șantierul groazei”, în Oradea. Bihorenii reclamă riscurile la care sunt supuși pietonii care merg pe lângă șantierul Pasajului Crișul
REACȚIEToni Neacșu lămurește aspectele legale ale scandalului de cenzură de la Cotroceni: „Președintele nu este sculerul Ghiță”
10:24
Toni Neacșu lămurește aspectele legale ale scandalului de cenzură de la Cotroceni: „Președintele nu este sculerul Ghiță”
Mediafax
Generația Z își caută job: aproape 6 milioane de aplicări în doar 10 luni | Ce caută seniorii
Digi24
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat
Cancan.ro
Patronul și Claudia Ion, relație confirmată! Omul de afaceri scoate la iveală detalii despre povestea de amor: 'Mocăniță mă poate contacta dacă are vreo nelămurire'
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Adevarul
De ce se împrumută România când ar putea încasa zeci de miliarde din taxe. Năsulea: „Nimeni nu are curaj”
Mediafax
Simion îl pune la zid pe Nicușor Dan! Acuzații de „cameleonism” și ordin pentru blocarea protestului AUR
Click
Cele două zodii pentru care urmează transformări în toate sectoarele vieții, între 14 și 29 noiembrie. Au un înger păzitor care le veghează la tot pasul
Digi24
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid
Cancan.ro
Ilinca Vandici, dată în judecată de fostul soț! Ce îi cere Andrei Neacșu
Ce se întâmplă doctore
Pensia încasată de Rică Răducanu la 80 de ani. Ce sumă infimă îi plătește statul român fostului portar de la Rapid?
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a inventat detergentul de rufe?
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
VIDEOSorin Grindeanu prezintă scuze publice pentru opulența de la botezul la care a fost naș: „Am certitudinea că imaginea transmisă de noi a fost una că suntem rupți de realitate”
11:17
Sorin Grindeanu prezintă scuze publice pentru opulența de la botezul la care a fost naș: „Am certitudinea că imaginea transmisă de noi a fost una că suntem rupți de realitate”
FLASH NEWSSurse PSD: Marian Neacșu va prezenta luni primul draft privind reorganizarea administrativ-teritorială și a companiilor de stat
10:52
Surse PSD: Marian Neacșu va prezenta luni primul draft privind reorganizarea administrativ-teritorială și a companiilor de stat
FLASH NEWSPolitico: Trump schimbă strategia negocierilor cu Rusia și vrea Europa la masă. Ce urmărește Putin și care este miza pentru NATO
10:42
Politico: Trump schimbă strategia negocierilor cu Rusia și vrea Europa la masă. Ce urmărește Putin și care este miza pentru NATO
ULTIMA ORĂGeorge Simion anunță un protest, sâmbătă, în fața Primăriei Capitalei, după ce Ciprian Ciucu a refuzat avizarea manifestației pentru Călin Georgescu
10:05
George Simion anunță un protest, sâmbătă, în fața Primăriei Capitalei, după ce Ciprian Ciucu a refuzat avizarea manifestației pentru Călin Georgescu
Gândul de VremeVremea la extreme. ANM anunță cod portocaliu de ploi torențiale și temperaturi de vară în noiembrie. Unde se vor înregistra, astăzi, chiar și 27 de grade
10:05
Vremea la extreme. ANM anunță cod portocaliu de ploi torențiale și temperaturi de vară în noiembrie. Unde se vor înregistra, astăzi, chiar și 27 de grade
ANALIZA de 10Planuri pe termen lung la Kremlin. Rusia pune la bătaie 10 miliarde de dolari din bugetul federal pentru a obține controlul total în Ucraina ocupată
10:00
Planuri pe termen lung la Kremlin. Rusia pune la bătaie 10 miliarde de dolari din bugetul federal pentru a obține controlul total în Ucraina ocupată

Cele mai noi

Trimite acest link pe