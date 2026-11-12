Mihai Fifor îl acuză pe fostul premier Ilie Bolojan că a transferat antreprenorilor dificultățile financiare ale statului. „S-au trezit fără bani”

Deputatul social-democrat Mihai Fifor acuză fosta guvernare că a transferat antreprenorilor dificultățile financiare ale statului. Politicianul PSD explică faptul că, acum, statul nu poate cere disciplină fiscală atunci când el însuși este rău-platnic.

Potrivit lui Fifor, statul a omis să plătească firmele care au efectuat lucrări pentru primării, consilii județene sau spitale, dar în schimbă a trimis ANAF la ușa antreprenorilor.

Fifor: „Statul a întârziat luni întregi să plătească lucrările și serviciile”

Într-o postare pe Facebook, Mihai Fifor vorbește despre o „contradicție profundă” în modul în care premierul Ilie Bolojan s-a raportat la mediul de afaceri. Iată ce susține deputatul PSD: „A pretins firmelor să-și achite taxele la zi, dar a întârziat voit luni întregi să plătească lucrările și serviciile pe care tot el le-a contractat. A cerut responsabilitate fiscală, uitând să manifeste aceeași responsabilitate față de cei care muncesc, investesc și produc. Iar această ticăloșie are consecințe economice cât se poate de concrete”.

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În opinia sa, Guvernul Bolojan „a blocat economia printr-o combinație de taxe majorate, investiții încetinite și plăți amânate. Practic, statul și-a transferat propriile dificultăți financiare asupra antreprenorilor, obligându-i să suporte costul facturilor neachitate. Firme care au executat lucrări pentru primării, consilii județene sau spitale s-au trezit fără banii cuveniți, dar cu ANAF la ușă, cerându-le să-și plătească taxele”.

Pentru Fifor, lucrurile sunt clare: blocajele s-au propagat în lanț – furnizori neplătiți, investiții amânate, firme decapitalizate, locuri de muncă puse în pericol.

„Nu poți însănătoși finanțele publice sufocând economia care le alimentează. Tocmai de aceea, deblocarea firmelor și reducerea datoriilor statului față de mediul de afaceri au fost obiective explicite cu care PSD a intrat la guvernare, înscrise în Programul de guvernare”, a tras concluzia deputatul PSD.

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Mai departe, Mihai Fifor insistă că, prin mecanismul de compensare cerut de PSD și pus în aplicare de Ministerul Finanțelor, până la 2 miliarde de lei din datoriile restante ale autorităților locale și spitalelor către firme pot fi compensate cu obligațiile fiscale ale acestora.

„Nu vorbim despre cheltuieli noi. Vorbim despre datorii existente, pe care statul trebuie să și le onoreze. Iar dimensiunea problemei este uriașă: potrivit ministrului Finanțelor, peste 97% din arieratele statului se regăsesc la nivelul primăriilor, consiliilor județene și spitalelor locale”, este de părere social-democratul.

Potrivit lui Mihai Fifor, autoritățile eligibile au termen până la 25 noiembrie pentru depunerea cererilor. Banii se împart în ordinea în care sosesc cererile, până la epuizarea celor 2 miliarde de lei.