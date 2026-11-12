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Adio, Asia Express? Am aflat ce planuri au producătorii de la Antena 1 cu celebrul format care a cucerit România

Adio, Asia Express? Am aflat ce planuri au producătorii de la Antena 1 cu celebrul format care a cucerit România
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Asia Express ar putea să-și schimbe radical direcția în următorii ani. Deși în acest moment nu există o decizie oficială privind viitorul emisiunii, producătorii de la Antena 1 ar lua în calcul o schimbare importantă pentru sezonul următor. Mai exact, este vorba despre părăsirea continentului asiatic.

Motivul ar fi faptul că după nouă sezoane, producătorii ar fi ajuns la concluzia că opțiunile din Asia încep să se epuizeze, iar publicul s-ar putea să-și dorească și alte destinații. Astfel, celebrul format care a cucerit România ar putea primi o nouă identitate, iar două variante se află în calcul: Africa Express și Australia Express.

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Nu este o premieră în acest sens. În 2022 și 2023, Antena 1 a renunțat temporar la Asia Express și a lansat două sezoane de America Express, filmate în America de Sud. Ideea nu a fost însă continuată, astfel că formatul s-a întors ulterior în Asia.

Unul dintre momentele care dus la întoarcerea în Asia a fost incidentul grav din Columbia, când Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost prinși într-o situație periculoasă, asupra lor trăgându-se focuri de armă.

Cronologia sezoanelor:

  • Sezonul 1: Asia Express 2018: Drumul Dragonului (Vietnam, Laos, Cambodgia, Thailanda) – Câștigători: Raluka și Ana Baniciu
  • Sezonul 2: Asia Express 2019: Drumul Elefantului (Sri Lanka, India) – Câștigători: CRBL și Oase
  • Sezonul 3: Asia Express 2020: Drumul Comorilor (Filipine, Taiwan) – Câștigători: Răzvan Fodor și Sorin Bontea
  • Sezonul 4: Asia Express 2021: Drumul Împăraților (Turcia, Iordania, Israel, Georgia) – Câștigători: Emi și Cuza
  • Sezonul 5: America Express 2022: Drumul Aurului (Mexic, Guatemala, Columbia) – Câștigători: Cătălin Bordea și Nelu Cortea
  • Sezonul 6: America Express 2023: Drumul Soarelui (Ecuador, Argentina, Columbia) – Câștigători: Laura Giurcanu și Sânziana Negru
  • Sezonul 7: Asia Express 2024: Drumul Zeilor (Thailanda, Malaysia, Indonezia, Bali) – Câștigători: Nicolai Tand și Sorin Brotnei
  • Sezonul 8: Asia Express 2025: Drumul Eroilor (Filipine, Vietnam și Coreea de Sud) – Câștigători: Gabi Tamaș și Dan Alexa
  • Sezonul 9: Asia Express 2026: Drumul Mătăsii (Uzbekistan si China) – Câștigători: Gabi Torje si Alin Alexuc
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