Adio, Asia Express? Am aflat ce planuri au producătorii de la Antena 1 cu celebrul format care a cucerit România

Asia Express ar putea să-și schimbe radical direcția în următorii ani. Deși în acest moment nu există o decizie oficială privind viitorul emisiunii, producătorii de la Antena 1 ar lua în calcul o schimbare importantă pentru sezonul următor. Mai exact, este vorba despre părăsirea continentului asiatic.

Motivul ar fi faptul că după nouă sezoane, producătorii ar fi ajuns la concluzia că opțiunile din Asia încep să se epuizeze, iar publicul s-ar putea să-și dorească și alte destinații. Astfel, celebrul format care a cucerit România ar putea primi o nouă identitate, iar două variante se află în calcul: Africa Express și Australia Express.

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Nu este o premieră în acest sens. În 2022 și 2023, Antena 1 a renunțat temporar la Asia Express și a lansat două sezoane de America Express, filmate în America de Sud. Ideea nu a fost însă continuată, astfel că formatul s-a întors ulterior în Asia.

Unul dintre momentele care dus la întoarcerea în Asia a fost incidentul grav din Columbia, când Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost prinși într-o situație periculoasă, asupra lor trăgându-se focuri de armă.

Cronologia sezoanelor: