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Negocieri decisive pentru încheierea războiului din Ucraina. Witkoff și Kushner au ajuns la Moscova pentru discuții cu Putin. Zelenski așteaptă propuneri concrete de pace

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Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au sosit joi în Rusia pentru o întâlnire cu Vladimir Putin, după două zile de negocieri la Abu Dhabi. Cei doi urmează să discute și cu Volodimir Zelenski, la Dublin, despre posibilitatea încheierii războiului din Ucraina.

Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii președintelui Trump, au ajuns joi la Moscova pentru o nouă rundă de discuții cu președintele rus Vladimir Putin. Vizita are loc după două zile de negocieri desfășurate la Abu Dhabi, unde au fost analizate posibilitățile unui acord pentru încetarea războiului din Ucraina, potrivit France 24.

Președintele rus, Vladimir Putin, alături de Jared Kushner și Steve Witkoff, Sursă foto: Mediafax

Președintele rus, Vladimir Putin, alături de Jared Kushner și Steve Witkoff, Sursă foto: Mediafax

Potrivit agenției ruse Interfax, cei doi reprezentanți americani au fost întâmpinați pe aeroportul Vnukovo de Kirill Dmitriev, reprezentantul special al președintelui Rusiei.

„La aeroportul Vnukovo, trimișii speciali ai președintelui SUA, Jared Kushner și Steve Witkoff, au fost întâmpinați de reprezentantul special al președintelui rus, Kirill Dmitriev”, a transmis agenția Interfax.

Sursa video – X/@kadmitriev

După întâlnirea cu Vladimir Putin, negociatorii americani intenționează să plece spre Irlanda, unde este programată o discuție separată cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev se află la Dublin pentru a participa la reuniuni cu liderii europeni, în cadrul consultărilor privind securitatea continentului și perspectivele încheierii conflictului.

Zelenski speră la progrese concrete după discuțiile dintre americani și Putin

Vizitele succesive ale emisarilor americani la Moscova și Dublin urmăresc valorificarea oportunităților identificate în timpul negocierilor din Emiratele Arabe Unite.

La sosirea în Irlanda, Volodimir Zelenski a declarat că ar putea exista o posibilitate de încheiere a războiului înainte de anul 2027, dar a recunoscut că rămâne rezervat în privința rezultatelor negocierilor.

Liderul de la Kiev a insistat asupra necesității unor propuneri concrete din partea Washingtonului, după consultările cu liderul de la Kremlin.

„Ceea ce este important este că americanii s-au deplasat la Putin cu detalii concrete. Mi-ar plăcea foarte mult ca ei să se întoarcă la Dublin cu detalii concrete”, a declarat Volodimir Zelenski.

April 17, 2025, Kyiv, Ukraine: President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy holds a briefing in Kyiv, Ukraine, on April 17, 2025. (Credit Image: © Danylo Antoniuk/Ukrinform via ZUMA Press Wire)

Zelenski a precizat că, în ciuda scepticismului privind posibilitatea unui acord rapid, „există speranță”.

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