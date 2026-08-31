Premierul indian Narendra Modi i-a transmis președintelui rus Vladimir Putin, luni, în cadrul summitului OCS de la Bișkek, Kârgâzstan, că India este pregătită să contribuie activ la încheierea războiului din Ucraina.

„Fiecare zi a războiului împinge omenirea înapoi; este necesar să se treacă la încheierea operațiunilor militare”, a declarat prim-ministrul indian în cadrul unei întâlniri bilaterale cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

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Înainte de întâlnire, oficialii au declarat că discuțiile dintre cei doi lideri acoperă domenii tradiționale ale relațiilor India-Rusia inclusiv apărarea, energia, comerțul și investițiile.

La începutul întâlnirii, Vladimir Putin a transmis că relațiile ruso-indiene se consolidează în mare măsură datorită atenției deosebite acordate dezvoltării acestora de către prim-ministrul indian Narendra Modi.