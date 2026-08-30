Ce pensie primești dacă ai muncit 25 de ani? Suma nu este aceeași pentru toți românii

Dacă ai muncit 25 de ani, trebuie să știi că suma nu este aceeași pentru toți românii. Calculele depind de salariile avute, contribuțiile plătite și punctele accumulate de-a lungul carierei, scrie Newsweek.

Astfel, pentru cei care au 25 de ani de muncă, pensia nu are o valoatre fixă, ci este stabilită în funcție de contribuțiile plătite de-a lungul timpului, salariile primate și punctajul acumulat în sistemul public.

Cu alte cuvinte, două persoane care au lucrat același număr de ani pot primi pensii diferite, în funcție de veniturile pentru care au plătit contribuții.

Formula de calcul este stabilită prin Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii:

Pensia = numărul total de puncte acumulate × valoarea punctului de referință

La intrarea în vigoare a noii legi, valoarea punctului de referință (VPR) a fost stabilită la suma de 81 de lei.

Numărul total de puncte este format din două componente: punctajul realizat pe parcursul anilor de muncă și punctele de stabilitate acordate pentru perioadele de cotizare mai lungi.

Pentru cei care au fix 25 de ani de contribuții, calculul se bazează pe punctajul acumulat în toată perioada lucrată. Dar, pentru fiecare an contributiv realizat peste acest prag, statul acordă puncte suplimentare, denumite puncte de stabilitate.

Sistemul prevede:

0,50 puncte pentru fiecare an lucrat peste 25 de ani;

0,75 puncte pentru fiecare an lucrat peste 30 de ani;

1 punct pentru fiecare an lucrat peste 35 de ani.

Punctele de stabilitate se dau proporțional și pentru fracțiunile de an.

Prin urmare, un pensionar care a lucrat mai mult de 25 de ani poate primi un avantaj suplimentar față de o persoană cu aceeași perioadă de cotizare, dar fără ani în plus.

Trebuie știut și că, o persoană cu venituri mai mici va acumula mai puține puncte decât una care a avut salarii peste medie.

Exemplu: dacă după calcularea întregii perioade de muncă rezultă un total de 15 puncte, pensia ar fi:

15 puncte × 81 lei = 1.215 lei

Dacă suma calculată este mai mică decât indemnizația socială minimă pentru pensionari, statul poate acorda diferența până la nivelul stabilit prin lege. La ora actuală, pragul indemnizației sociale minime este de 1.281 de lei.

Beneficii pentru cei care au lucrat în condiții speciale

Cei care desfășurat activități în condiții deosebite sau speciale de muncă pot beneficia de puncte suplimentare.

0,25 puncte pentru fiecare lună lucrată în grupa a II-a de muncă sau în condiții deosebite;

0,50 puncte pentru fiecare lună lucrată în grupa I de muncă sau în condiții speciale.

Aceste puncte pot influența semnificativ valoarea finală a pensiei.

Pragul de 25 de ani de contribuții este acum un reper important în noul sistem de pensii deoarece de la acest nivel începe acordarea punctelor de stabilitate pentru anii suplimentari.

Valoarea pensiei rămâne strâns legată de veniturile declarate și de contribuțiile plătite în perioada activă. Așadar, vechimea este importantă, însă nu este singurul criteriu care stabilește suma primită lunar.

Pentru fiecare persoană, calculul final este făcut de Casa Națională de Pensii Publice pe baza istoricului individual de contribuții și valoarea poate fi deci diferită chiar și între persoane cu aceeași vechime.