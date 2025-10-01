Hoții români care au prădat muzeul olandez Kunsthal și au furat șase picturi în valoare de sute de milioane de euro, au decis să-l dea în judecată pe Cristian Mungiu, scenarist pentru filmul „Jaful secolului”. Filmul are ca subiect spargerea din toamna lui 2012, de la Rotterdam, iar persoanele implicate susțin că nu s-ar fi respectat realitatea și mai mult, li s-ar fi produs inclusiv un prejudiciu de imagine.

Poliția olandeză a intrat în alertă maximă după ce, în dimineața zilei de 16 octombrie 2012 doi hoți au intrat în muzeul Kunsthal din Rotterdam de unde au furat șapte tablouri, evaluate la sute de milioane de euro. Este vorba despre „Waterloo Bridge, London” și „Charing Cross Bridge, London” (Monet) „Tete d’Arlequin” (Picasso), „Femme devant une fenêtre ouverte” (Gauguin), „La Liseuse en Blanc et Jaune” (Matisse), „Autoportret” (De Haan) și „Woman with Eyes Closed” (Lucian Freud). În acel moment, muzeul expunea lucrări de avangardă a peste 150 de artiști din partea Fundației Triton, ca parte a festivităților celei de a 20-a aniversări.

Asistentul lui Cătălin Botezatu a fost reținut

Hoții au fost prinși și arestați în România în iulie 2013, iar autoritățile au descoperit că, din dorința de a distruge probele, tablourile au fost arse, iar din ele au mai rămas doar cenușă și cuișoarele care fixau pânzele de ramele din lemn.

Ancheta procurorilor a ajuns până la creatorul de modă Cătălin Botezatu. Acesta a fost adus la sediul DIICOT împreună cu manechinul și asistentul lui Petre Condrat.

De altfel, Condrat a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost acuzat de tăinuirea unui bun provenit dintr-o infracțiune, în timp ce Botezatu a fost lăsat să plece fără să fie pus sub acuzare.

Condrat şi un cetățean moldovean i-au prezentat unui colecționar de artă din București două dintre tablourile furate. Operele au fost duse la un expert, care le-a evaluat la suma de 60 milioane de euro și l-a atenționat pe colecționar că sunt originale, iar tranzacția nu a mai avut loc.

Furtul a inspirat realizarea unui film românesc, regizat de Teodora Ana Mihai după un scenariu semnat de Cristian Mungiu. Filmul a avut deja premiera în Competiția Oficială a Festivalului de la Varșovia, unde a câștigat premiul pentru Cel mai bun film. Ulterior, a fost prezentat la Festivalul Internațional de Film de La Tokyo, unde a fost distins cu premiul pentru Cea mai bună actriță – Anamaria Vartolomei și la Festivalul Internațional de Film de la Shanghai, unde a primit Premiul Publicului. Premiera națională a avut loc la Cluj, în cadrul TIFF.

Autorii jafului și-au înregistrat numele la OSIM

Regizorul Teodora Ana Mihai anunța că ar fi dorit ca din distribuție să facă parte chiar hoții, care și-au ispășit deja pedepsele, însă aceștia ar fi cerut sume mult prea mari de bani.

Surse din anturajul persoanelor implicate în jaful de la muzeul olandez au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că sumele solicitate ar fi fost până într-o sută de mii de euro de persoană, însă nu s-a putut ajunge la o înțelegere. Totodată, hoții au arătat că nici numele lor nu pot fi folosite fără acordul lor, în condițiile în care, la sugestia avocatului, apucaseră să-și înregistreze numele la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM).

„Filmul nu ține cont de realitate, chiar dacă persoanele care au fost condamnate se pot recunoaște ușor. Ca urmare, consideră că modul în care a fost scris scenariul le-a produs un prejudiciu de imagine serios și s-au decis să-l cheme în instanță pe scenaristul Cristian Mungiu”, a spus pentru Gândul, sursa citată.

Totodată, sursele citate au mai afirmat că autorii jafului ar fi fost contactați de către un om de afaceri care intenționează să finanțeze un documentar bazat pe realitate. Producția ar urma să conțină informații exacte despre traseul pe care l-au avut operele furate și care a fost legătura cu celebrul creator de modă Cătălin Botezatu, despre care hoții susțin că „lipsește din scenariul scris de Cristian Mungiu”.

AUTORUL RECOMANDĂ: