Cristian Mungiu a vorbit despre „Jaful Secolului” la Iași. Scenaristul a revenit în orașul natal pentru a prezenta pelicula nominalizată la Oscar

Scenaristul Cristian Mungiu s-a întors la Iași, orașul său natal, pentru a prezenta la cinematograful din Mall Moldova filmul „Jaful Secolului”, acesta reprezintă propunerea României la Oscar pentru „Cel mai bun film internațional”

La finalul evenimentului, potrivit Ziarul de Iași, scenaristul a povestit că ideea filmului nu a fost neapărat una de ficțiune, ci s-a inspirat dintr-un fapt prezentat în presă, jaful care a avut loc la muzeul Kunsthal din Rotterdam, iar tema a legat-o de mai multe teme actuale: migrația, frustrarea muncitorilor români din străinătate și mecanismele prin care această frustrare poate degenera.

Teodora Ana Mihai este cea care a regizat pelicula și a construit un traseu al unor migranți români care ajung la decizii dramatice în speranța unui trai mai bun. Cristian Mungiu a punctat faptul că prima variantă a scenariului a fost scrisă în urmă cu 10 ani și că filmul nu urmărește doar jaful în sine, ci și motivele sociale și psihologice care îl fac plauzibil.

„Asta vorbește despre ingieniozitatea și vigoarea celui care trăiește în sărăcie și care are acest instinct extraordinar de supraviețuire, dar și despre limitele lui”, a precizat Cristian Mungiu.

Imediat după proiecție, scenaristul a povestit ieșenilor prezenți în sală cum un grup mic a reușit să execute un jaf „la nivelul următor” – în trei minute au reușit să intre și să iasă cu tablourile alese.

