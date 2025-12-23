Prima pagină » Actualitate » Hoțul i-a furat BMW-ul cu cei trei copii înăuntru. Cum a reușit păgubitul să-și recupereze copiii și mașina

23 dec. 2025
Hoțul i-a furat BMW-ul cu cei trei copii înăuntru. Cum a reușit păgubitul să-și recupereze copiii și mașina

Un cântăreț olandez a trăit clipe de groază sâmbătă dimineață, după ce hoțul care i-a furat mașina a plecat cu tot cu cei trei copii pe bancheta din spate. S-a întâmplat totul în doar câteva secunde, pe aleea casei sale din Breda. Suspectul a fugit spre Belgia, acolo unde a fost prins de poliția federală.

„Am fugit amândoi afară, panicaţi„, a povestit Sander Kwarten, un cântăreț olandez în vârstă de 33 de ani, despre momentul în care a realizat că BMW-ul său dispăruse, cu tot cei trei copii ai familiei încă în interior, conform Nieuwsblad.

Familia urma să plece sâmbătă dimineață, la ora 05:15, către Austria. Mașina era parcată pe aleea casei, cu motorul pornit, ca să se încălzească. Cutia de schi era deja montată, bagajele erau în portbagaj, iar cei trei copii, de 4, 6 și 10 ani, stăteau pe bancheta din spate, cu tabletele în mâini, fiid pregătiți pentru drumul lung spre munte.

Soția mea a realizat uitase o geantă și s-a întors rapid în casă. Eu încălțam în hol. Deodată am auzit motorul și mașina plecând„, a povestit Sander pentru sursa citată. „Ne-am gândit la toate variantele. Ne-am întrebat dacă nu cumva unul dintre copii apăsase accelerația.”

Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere indică ce s-a întâmplat: un bărbat de 36 de ani a intrat pe alee, a deschis portiera BMW-ului, și-a aruncat rucsacul pe scaunul din dreapta și a plecat în viteză. S-a întâmplat totul în doar câteva secunde.

Camera mai surprinde însă și reacția părinților, care ies în fugă pe stradă, apucând să vadă doar stopurile roșii ale mașinii dispărând în depărtare.

Copiii mei. Asta e tot ce-ți trece prin cap în acel moment”, a spus artistul. „Nu-mi venea să cred ce se întâmplă.”

Imediat, cei doi părinți s-au urcat în a doua mașină a familiei și au pornit în urmărirea hoțului. După numai câteva străzi, la câteva sute de metri, au găsit BMW-ul oprit pe marginea drumului.

Îl parcase ca să-i dea jos pe copii. Când am ajuns noi, scosese deja primii doi copii. Era chiar în momentul în care îl scotea pe al treilea. Băiatul meu i-a spus: „Asta e mașina lui tata”, povestește Sander. „Când ne-a văzut venind, a aruncat copilul în fața mașinii noastre ca oblige frânez. Apoi a fugit din nou.”

Mama a rămas cu copiii, iar tatăl a continuat această urmărire. Hoțul a intrat pe autostrada A16, în direcția Belgiei, însă Sander nu a mai reușit țină pasul.

Poliția olandeză și cea federală belgiană au declanșat apoi o amplă operațiune de căutare. Aveau și un avantaj imens: tabletele copiilor rămăseseră în mașină, cu localizarea activată. Mai mult, BMW-ul era dotat cu un sistem de urmărire.

Suspectul a trecut granița și a coborât de pe autostradă în Hoogstraten, acolo unde s-a oprit de mai multe ori. „Căuta bani, cred”, a spus Sander. „Din cauza asta, am pierdut multe lucruri, pe care le-a aruncat din mașină pe drum.”

Până la urmă, la aproximativ 60 de kilometri distanță, poliția rutieră belgiană a interceptat mașina pe autostrada E313, în zona Geel West. Șoferul a tras pe dreapta de bunăvoie și s-a predat: un bărbat olandez de 36 de ani, din Breda, fără domiciliu cunoscut.

Autoritățile susțin suspectul este un infractor recidivist. „Nu avem indicii ar fi știut în mașină se aflau copii„, a declarat un purtător de cuvânt al poliției din Zeeland-West Brabant. „Probabil a văzut o mașină cu motorul pornit și a profitat de ocazie.”

La fel a crezut și Sander Kwarten: „La început m-am temut că poate căuta pe mine. Sunt cântăreț și uneori atragi oameni ciudați. Dar, cel mai probabil, a fost o întâmplare.”

Cele mai noi