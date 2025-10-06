Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost prins în flagrant de polițiștii Brigăzii de Poliție pentru Transportul Public, imediat după ce a comis un furt într-o farmacie din Sectorul 3.

Incidentul a avut loc ieri, 5 octombrie, în jurul orei 11:00. În timpul unei acțiuni pentru prevenirea faptelor antisociale, polițiștii au observat un individ cunoscut cu activitate infracțională. Comportamentul său suspect, dar și tentativa de a evita contactul cu forțele de ordine, le-a atras imediat atenția agenților.

Bărbatul a fost surprins în timp ce sustrăgea o cutie cu produse din interiorul unei farmacii, profitând de neatenția angajaților. A ieșit din unitate fără să achite bunurile. A fost imobilizat la scurt timp și dus la sediul unității de poliție pentru audieri.

Prejudiciul a fost recuperat integral și returnat persoanei vătămate.

În baza probelor administrate, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. Urmează să fie prezentat magistraților, cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Brigăzii de Poliție pentru Transportul Public, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Ancheta vizează infracțiunea de furt.

Atenție: punerea în mișcare a acțiunii penale nu înfrânge prezumția de nevinovăție. Orice persoană este considerată nevinovată până la o decizie definitivă a instanței.

