Luiza Dobrescu
15 oct. 2025, 13:23, Actualitate
Iancu Guda aplaudă politicile lui Bolojan. Românii îl contrazic, pe facebook, și-i răstoarnă cifrele

Consilierul onorific pe probleme de economie al premierului, Iancu Guda, ar avea și el, la rândul lui, nevoie de consiliere în domeniu. În ultima sa postare, acesta se bucură că a crescut numărul firmelor înființate în România, în perioada iunie-august 2025. N-a trecut mult și-a aflat și motivul real, de la urmăritorii săi. 

Lecția de economie pe care a primit-o consilierul onorific al lui Ilie Bolojan chiar de la aceia în fața cărora el poate trece drept specialist în domeniu a fost una care i-a făcut lumină și lui în hățișurile fiscalității românești.

„Nimeni nu spune asta, dar se întâmplă ceva fără precedent în România: în perioada iunie – august s-au înființat cele mai multe noi afaceri (SRL) față de orice alte 3 luni consecutive din istorie de după ‘89: 26.122 firme noi înființate, în creștere cu 64% peste aceeași perioad[ din anul anterior (când au fost înființate 15.891 firme). Vedeți cifrele din graficul 1 (serie lunară) și 2 (serie cumulată YTD). MAXIM ISTORIC Amplificați, va rog prin distribuire, explic mai departe de ce este important pentru economie.

Este extrem de important, deoarece doar aceste companii au creeat peste 20.000 locuri de muncă în aceste 3 luni și reflectă gradul de încredere în economie. Știu că ne place să ne plângem și să vedem partea goală a paharului (așa suntem noi românii ) .. dar voi cum interpretați aceste cifre?

Am si eu voie sa-mi dau cu parerea? Totusi sunt primul care a observat cifrele (nu am vazut pe nimeni sa spuna asta)”, scrie Guda, pe facebook.

N-a trecut mult și a fost asaltat cu informații diverse din domeniul fiscal de către oameni care lucrează zilnic cu astfel de lucruri. La final, Iancu Guda a aflat că n-a crescut niciun număr de firme și nici de angajați, ci s-a stabilizat, iar multe PFA-uri se transformă în SRL-uri, în urma condițiilor mai avantajoase.

Iancu Guda a dezvăluit, în mai multe postări pe facebook, cum a fost cooptat în echipa de consilieri onorifici de la Guvern de premierul Ilie Bolojan și apoi de fostul vicepremier, Dragoș Anastasiu.

Între timp, acesta din urmă și-a dat demisia în urma celebrei mărturisiri legate de faptul că a dat șpagă ani la rând. El este și autorul celebrei declarații că, „în România, există două tipuri de șpagă: șpagă de supraviețuire și șpagă de îmbogățire.”

Iancu Guda a găsit momentul oportun să-și facă reclamă. Sărăcia românilor

Pilonul 2 de pensii îi încaieră pe influencerii Guran – Guda

