Iancu Guda a găsit momentul oportun să-și facă reclamă. Sărăcia românilor

Iancu Guda și-a găsit momentul propice pentru a-și promova rețetele de succes pe înțelesul românilor tocmai în momentul în care inflația zburdă spre 10%, prețurile la energie pot să ajungă la triplu, servicii medicale sunt estimate să crească cu peste 13%. Adică, în plină sărăcie.

Maestrul ne sfătuiește să nu disperăm, cu ajutorul său dezinteresat, care poate fi accesat pe o platformă personală, orice român în necaz poate câștiga 330 de mii de euro în treizeci de ani, urmând cu strictețe tratamentul său. Rețeta secretă și infailibilă poate fi oferită la botul calului contra unei accesări. Ingredientul secret este…

Postarea needitată a scamatorului financiar

Tu cum te descurci cu banii? Prețurile cresc cu 9,9%, dublu vs creșterea salariului? La energie avem crestere pret +66%, fructe +42% sau servicii medicale +13% ! În acest context, este mai important ca niciodata sa tinem evidenta cheltuielilor, sa reducem risipa si sa economisim mai mult.