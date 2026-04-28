Iași. Șefii județului au decis tăierea a peste 1.000 de arbori: „Risc pentru circulație”

CJ Iași pregătește o mare operațiune pe drumurile județene. Mai bine de 3.400 mc de lemn vor fi scoși la vânzare prin Bursa Română de Mărfuri.

Potrivit Ziarul de Iași, evaluările silvice indică arbori afectați de vânt și precipitații, un adevărat risc pentru circulație.

Patru loturi distincte acoperă trasee din nordul, centrul și sudul județului Iași.

CJ vinde peste 3.400 mc de lemn din plantațiile rutiere, după evaluări privind riscul la siguranța circulației.

Consilierii vor aproba miercuri patru proiecte prin care Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor propune tăierea și valorificarea prin Bursa Română de Mărfuri a peste 1.000 de arbori marcați de pe mai multe drumuri județene.

Documentele justifică intervențiile prin riscurile generate de arborii afectați de intemperii și îmbătrânire, aflați în zona de siguranță a drumurilor.

