Dronă găsită în centrul Chișinăului. O scară de bloc a fost evacuată

Un obiect asemănător unei drone a fost găsit în noaptea de luni spre marți în centrul Chișinăului. Locatarii unei scări de bloc au fost evacuați.

Poliția Republicii Moldova informează că, în noaptea de luni spre marți, un cetățean a anunțat că a găsit un obiect asemănător unei drone în sectorul Centru al capitalei Chișinău.

La fața locului au intervenit specialiștii Secției Tehnico-Explozive a Poliției, care au securizat zona.

Locatarii din scara unui bloc au fost evacuați temporar, până la examinarea și ridicarea obiectului.

Potrivit informațiilor preliminare, obiectul este avariat, după ce ar fi lovit acoperișul blocului. Acesta urmează să fie examinat în detaliu de experți, transmite Mediafax.

Sursa foto: Poliția Republicii Moldova

