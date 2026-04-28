Cartelele de metrou nu se mai scumpesc de la 1 mai. Decizia de ultimă oră luată de Ministerul Transporturilor

Nicolae Oprea
Ministerul Transporturilor a decis să proroge Ordinul prin care se stabilea scumpirea cartelelor de metrou de la 1 mai. Noul ordin de prorogare a intrat în dezbatere publică pentru o perioadă de 60 de zile.

„Prin prezentul Ordin al Viceprim-ministrului, ministrului transporturilor și infrastructurii interimar se dorește prorogarea cu 60 de zile a Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 408/2026 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.026/2021 privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 328 din 24 aprilie 2026. Acest lucru se justifică prin necesitatea evaluării de către Metrorex a efectelor modificării tarifare propuse în elasticitatea cererii, distribuția modală a transportului pe raza Municipiului București și asupra obligațiilor europene privind calitatea aerului, precum și a efectelor socioeconomice asupra populației. Totodată, până la finalul celor 60 de zile, Societatea Metrorex S.A. va furniza un plan de reducere de cheltuieli care să identifice acțiuni concrete, jaloane clare și efectele financiare de scădere a cheltuielilor pentru fiecare din acțiunile identificate, plan ce va avea un rezultat de cel puțin 10% reducere a bazei de cheltuieli și se va derula pe nu mai mult de 6 luni”, se arată în noul Ordin al MT.

Ministerul Transporturilor solicită „analiză de prag tarifar”

Inițial, fostul ministrul al Transporturilor a semnat zilele trecute Ordinul de majorare tarifară a cartelelor de metrou. Scumpirea urma să se aplice de la 1 mai, cu o majorare a prețului călătoriei de la 5 la 7 lei.

Ministerul Transporturilor solicită acum Metrorex o „analiză de prag tarifar”.

Tarifele propuse, comparate cu cele de ridesharing

„ 1 Analiza de prag tarifar, respectiv elasticitatea cererii la noul nivel de preț

La nivelul propus de 7 lei pe călătorie, metroul riscă să devină comparabil cu costul serviciilor de ridesharing pe distanțe scurte (1–3 stații) și cu tariful Societății de Transport București pe trasee paralele cu abonament integrat.
Se apropie astfel, de pragul la care substituția devine rațional economică pentru unele segmente de utilizatori.
Se solicită realizarea de către Societatea Metrorex S.A. a unei analize de prag tarifar bazată pe datele proprii de validare (distribuția efectivă pe tipuri de titluri și frecvență de utilizare), inclusiv un scenariu de sensibilitate a cererii la abonamentele lunare — titlul cu cea mai mare pondere în venituri (22,5%).

2 Realizarea unui studiu de impact asupra repartiției modale și obligațiilor europene privind calitatea aerului”, se mai arată în noul ordin.

