ÎCCJ admite cererea de revizuire în cazul Truică, ferma Băneasa

Judecătorii Curții Supreme au comunicat astăzi că au decis, în apel, să admită în principiu cererea de revizuire în cazul Remus Truică, ferma Băneasa:

Iată anunțul ÎCCJ: „În Dosarul 31/64/2025 privind pe Truică Remus, în calitatea de revizuent, prin decizia pronunțată astăzi, completul de judecată a schimbat soluția de inadmisibilitate a revizuirii pronunțată de instanța de fond.

În cauza sus-menționată, Instanța supremă a fost învestită cu apelul împotriva hotărârii

pronunțată de Curtea de apel Ploiești prin care fusese respinsă cererea de revizuire, ca inadmisibilă.

Cererea a fost întemeiată pe cazul de revizuire de la art. 453 alin. (1) lit. a) ”s-au descoperit fapte sau împrejurări care nu au fost cunoscute la soluționarea cauzei și care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunțate în cauză”

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție de a admite în principiu cererea de revizuire are la bază identificarea unor fapte și împrejurări noi, care nu au fost cunoscute sau analizate de instanțele anterioare, elemente care pot schimba perspectiva asupra cauzei, oferind posibilitatea de a reevalua probele și circumstanțele în care a fost pronunțată condamnarea.

Menționăm că această procedură nu echivalează cu soluționarea definitivă a cauzei”, comunică Curtea Supremă.