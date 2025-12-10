Ileana Șipoteanu face mărturisiri dureroase. ”Imediat poți să pleci din lumea asta brusc”

Cântăreața Ileana Șipoteanu, în vârstă de 58 de ani, a făcut mărturisiri dureroase despre dispariția celui care i-a fost soț, compozitorul Dumitru Lupu.



Ileana Șipoteanu este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică ușoară de la noi, de-a lungul anilor lansând numeroase șlagăre. În plan personal Ileana Șipoteanu a format o famlie alături de Dumitru Lupu. Compozitorul de muzică ușoară Dumitru Lupu a încetat din viață în data de 22 iulie 2017, chiar de ziua de naștere a soției sale, cântăreața Ileana Șipoteanu. Dumitru Lupu a mai fost căsătorit cu solista de muzică ușoară Viorela Filip. Din mariajul cu Ileana Șipoteanu a rezultat o fiică, Dumitrana.

Invitată recent la emisiunea online ”WowNews”, Ileana Șipoteanu a vorbit despre dispariția soțului său, care s-a stins în brațele fiicei lor.

Ileana Șipoteanu face mărturisiri dureroase. ”Pentru o mică supărare sau una mai mare, te dă peste cap imediat”

”Vedeți ce înseamnă legătura? Vedeți ce înseamnă relația strânsă între mamă și fiu, dar mult mai mult între tată și fiică? Asta înseamnă. El atât de mult a iubit-o și ea pe el, o relație atât de frumoasă au avut, încât produsul ăsta a fost așa ca o… cum să spun eu, ca o liniște pentru el. Din păcate, nu a fost o liniște și pentru ea. Mult timp a fost răzvrătită și răscolită. Da. Mult timp. Însă…”, a declarat Ileana Șipotanu, citată de click.ro.

”Foarte repede (n.r. s-a produs infarctul soțului). Foarte repede. Brusc. Și pur și simplu am rămas șocați. Eu nu știam de așa ceva (n.r. ca soțul să aibă probleme cardiace). De ce n-am știut de așa ceva? Avea un diabet, dar ăsta îl ținea sub control, nu era… Avea probleme de diabet, dar vreau să spun asta și să mă repet, pentru oamenii care se uită și care să înțeleagă lucrurile astea foarte bine. El nu își lua pastile de tensiune. Și atunci, pentru o mică supărare sau una mai mare, te dă peste cap imediat. Imediat poți să pleci din lumea asta brusc. (…)

Se supărase pentru… mă rog. Astea sunt și alte discuții, mă rog. Fusese la o ședință la universitate și venise cam supărat. De acolo, da. (…) El a pus mereu la suflet. Mereu punea. Și eu, să știți, și eu am pus foarte mult timp. Dar pe urmă, după ce el a plecat în 2017, mi-am impus să nu mă mai supăr absolut deloc pe nimeni și pe nimic. Nimeni nu merită să mă îmbolnăvesc sau să mor pentru ceva”, a mai spus artista.