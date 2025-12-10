Prima pagină » Actualitate » Ileana Șipoteanu face mărturisiri dureroase. ”Imediat poți să pleci din lumea asta brusc”

Ileana Șipoteanu face mărturisiri dureroase. ”Imediat poți să pleci din lumea asta brusc”

10 dec. 2025, 16:30, Actualitate
Ileana Șipoteanu face mărturisiri dureroase. ”Imediat poți să pleci din lumea asta brusc”
Galerie Foto 24
Ileana Șipoteanu face mărturisiri dureroase

Cântăreața Ileana Șipoteanu, în vârstă de 58 de ani, a făcut mărturisiri dureroase despre dispariția celui care i-a fost soț, compozitorul Dumitru Lupu.

Ileana Șipoteanu este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică ușoară de la noi, de-a lungul anilor lansând numeroase șlagăre. În plan personal Ileana Șipoteanu a format o famlie alături de Dumitru Lupu. Compozitorul de muzică ușoară Dumitru Lupu a încetat din viață în data de 22 iulie 2017, chiar de ziua de naștere a soției sale, cântăreața Ileana Șipoteanu. Dumitru Lupu a mai fost căsătorit cu solista de muzică ușoară Viorela Filip. Din mariajul cu Ileana Șipoteanu a rezultat o fiică, Dumitrana.

Invitată recent la emisiunea online ”WowNews”, Ileana Șipoteanu a vorbit despre dispariția soțului său, care s-a stins în brațele fiicei lor.

Ileana Șipoteanu face mărturisiri dureroase. ”Pentru o mică supărare sau una mai mare, te dă peste cap imediat”

”Vedeți ce înseamnă legătura? Vedeți ce înseamnă relația strânsă între mamă și fiu, dar mult mai mult între tată și fiică? Asta înseamnă. El atât de mult a iubit-o și ea pe el, o relație atât de frumoasă au avut, încât produsul ăsta a fost așa ca o… cum să spun eu, ca o liniște pentru el. Din păcate, nu a fost o liniște și pentru ea. Mult timp a fost răzvrătită și răscolită. Da. Mult timp. Însă…”, a declarat Ileana Șipotanu, citată de click.ro.

Ileana Șipoteanu, alături de Dumitru Lupu și Fuego

Ileana Șipoteanu, alături de Dumitru Lupu și Fuego

”Foarte repede (n.r. s-a produs infarctul soțului). Foarte repede. Brusc. Și pur și simplu am rămas șocați. Eu nu știam de așa ceva (n.r. ca soțul să aibă probleme cardiace). De ce n-am știut de așa ceva? Avea un diabet, dar ăsta îl ținea sub control, nu era… Avea probleme de diabet, dar vreau să spun asta și să mă repet, pentru oamenii care se uită și care să înțeleagă lucrurile astea foarte bine. El nu își lua pastile de tensiune. Și atunci, pentru o mică supărare sau una mai mare, te dă peste cap imediat. Imediat poți să pleci din lumea asta brusc. (…)

Se supărase pentru… mă rog. Astea sunt și alte discuții, mă rog. Fusese la o ședință la universitate și venise cam supărat. De acolo, da. (…) El a pus mereu la suflet. Mereu punea. Și eu, să știți, și eu am pus foarte mult timp. Dar pe urmă, după ce el a plecat în 2017, mi-am impus să nu mă mai supăr absolut deloc pe nimeni și pe nimic. Nimeni nu merită să mă îmbolnăvesc sau să mor pentru ceva”, a mai spus artista.

Recomandarea video

Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Prosport.ro
Imaginile momentului cu Cristina Neagu după ce a plecat din România. Vacanță de vis în Hawaii
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate pronunța divorțuri
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi DESHUMATĂ?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Noi măsurători confirmă că ceva ciudat se întâmplă în Univers

Cele mai noi