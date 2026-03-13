Prima pagină » Știri » Temperaturile cresc vertiginos. Unde se vor înregistra și 20 de grade în acest weekend. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

Cristian Lisandru
13 mart. 2026, 10:38, Știri
Diminețile, la jumătatea lunii martie, sunt destul de reci, deși meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au transmis că ne încadrăm, totuși, în limita temperaturilor normale pentru această perioadă.

A fost ceață în mai multe zone ale României, în această dimineață, iar ANM a emis și 2 coduri galbene. La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre vreme.

Avem o vreme bună și la final de săptămână. Vorbim, astăzi, de maxime de până la 20° în Dealurile de Vest.

  • O vreme frumoasă și restul țării, cu temperaturi apropiate de 15° sau chiar ușor peste 15°.
  • În Capitală avem 15 – 16° maxima de astăzi.
  • Dacă vorbim și de alte fenomene, vântul prinde puțină putere prin sudul Banatului, nordul Moldovei și prin sudul Transilvaniei, unde vor fi temporar rafale de 55-65 km/h.

Nici în weekend nu sunt modificări importante. Ne bucurăm de primăvară multe zone din țară, dar mai ales în vest și centru, unde maximele continuă să ajungă spre 19 – 20° .

În restul țării, în sud, în est, temperaturi maxime de 12 – 14° și ceva condiții de ceață sau nori joși în primele ore ale zilei. Per total, un weekend plăcut de primăvară, fără precipitații și cu temperaturi peste cele normale”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Harta temperaturilor înregistrate în România la ora 07:00

Gândul prezintă și harta temperaturilor înregistrate în România la ora 07:00, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANM.

  • Au fost minus 7 grade la Miercurea Ciuc, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură a dimineții de vineri – 13 martie 2026.
  • Temperaturi sub 0 grade s-au înregistrat și în Moldova, iar la Baia Mare, Cluj-Napoca și Bistrița au fost 0 grade Celsius.

Sursa – ANM

  • În București, la ora 07:00 erau minus 2 grade și aer cețos.
  • Pe litoral au fost 6 grade la Sulina și 2 grade la Constanța.

Precipitațiile au lipsit, în această dimineață, în toate zonele țării.

