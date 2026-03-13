Diminețile, la jumătatea lunii martie, sunt destul de reci, deși meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au transmis că ne încadrăm, totuși, în limita temperaturilor normale pentru această perioadă.
A fost ceață în mai multe zone ale României, în această dimineață, iar ANM a emis și 2 coduri galbene. La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre vreme.
„Avem o vreme bună și la final de săptămână. Vorbim, astăzi, de maxime de până la 20° în Dealurile de Vest.
Nici în weekend nu sunt modificări importante. Ne bucurăm de primăvară multe zone din țară, dar mai ales în vest și centru, unde maximele continuă să ajungă spre 19 – 20° .
În restul țării, în sud, în est, temperaturi maxime de 12 – 14° și ceva condiții de ceață sau nori joși în primele ore ale zilei. Per total, un weekend plăcut de primăvară, fără precipitații și cu temperaturi peste cele normale”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
Gândul prezintă și harta temperaturilor înregistrate în România la ora 07:00, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANM.
Precipitațiile au lipsit, în această dimineață, în toate zonele țării.
RECOMANDAREA AUTORULUI: