Diminețile, la jumătatea lunii martie, sunt destul de reci, deși meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au transmis că ne încadrăm, totuși, în limita temperaturilor normale pentru această perioadă.

A fost ceață în mai multe zone ale României, în această dimineață, iar ANM a emis și 2 coduri galbene. La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre vreme.

„Avem o vreme bună și la final de săptămână. Vorbim, astăzi, de maxime de până la 20° în Dealurile de Vest.

O vreme frumoasă și restul țării , cu temperaturi apropiate de 15° sau chiar ușor peste 15°.

, cu temperaturi apropiate de 15° sau chiar ușor peste 15°. În Capitală avem 15 – 16° maxima de astăzi.

Dacă vorbim și de alte fenomene, vântul prinde puțină putere prin sudul Banatului, nordul Moldovei și prin sudul Transilvaniei, unde vor fi temporar rafale de 55-65 km/h.

Nici în weekend nu sunt modificări importante. Ne bucurăm de primăvară multe zone din țară, dar mai ales în vest și centru, unde maximele continuă să ajungă spre 19 – 20° .

În restul țării, în sud, în est, temperaturi maxime de 12 – 14° și ceva condiții de ceață sau nori joși în primele ore ale zilei. Per total, un weekend plăcut de primăvară, fără precipitații și cu temperaturi peste cele normale”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Harta temperaturilor înregistrate în România la ora 07:00

Gândul prezintă și harta temperaturilor înregistrate în România la ora 07:00, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANM.

Au fost minus 7 grade la Miercurea Ciuc, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură a dimineții de vineri – 13 martie 2026.

Temperaturi sub 0 grade s-au înregistrat și în Moldova, iar la Baia Mare, Cluj-Napoca și Bistrița au fost 0 grade Celsius.

În București, la ora 07:00 erau minus 2 grade și aer cețos.

Pe litoral au fost 6 grade la Sulina și 2 grade la Constanța.

Precipitațiile au lipsit, în această dimineață, în toate zonele țării.

