Soțul Oanei Țoiu, finanțat din bani europeni. Ce suma uriașă a primit ONG-ul lui Ciprian Stănescu pentru „digitalizare”

Conform unei investigații Fanatik, Ciprian Stănescu, soțul ministrului de Externe, Oana Țoiu, a obținut fonduri europene pentru organizația sa. Acesta conduce ONG-ul Social Innovation Solutions, instituție și consultanță pentru tineri și companii.

Proiectul depus de soțul ministrului se numește „SIS digital. Clădim un viitor digitalizat și sustenabil”. Potrivit datelor consultate de Fanatik, acesta a primit punctaj maxim (100 de puncte) la evaluarea realizată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Câți bani primește organizația

Bugetul total al acestui program de digitalizare este de 9 milioane de euro. Fanatik notează că, în urma împărțirii banilor la numărul de proiecte aprobate, ONG-ul lui Ciprian Stănescu beneficiază de aproximativ 43.900 de euro.

Banii sunt destinați modernizării tehnice a organizației. Printre achizițiile permise se numără:

calculatoare, laptopuri și servere noi

aplicații software pentru gestionarea banilor și a voluntarilor

licențe antivirus și pachete de programe tip Office

semnături electronice și servicii de stocare a datelor (cloud)

Legătura dintre ministră și afacere

Investigația Fanatik scoate la iveală faptul că Oana Țoiu a fost chiar fondatoarea firmei cu același nume (Social Innnovaion Solutions SRL) în anul 2015. În primăvara anului 2024, aceasta i-a transferat soțului ei toate părțile sociale din firmă pentru suma de 300 de lei. Deși firma a avut profituri mari în anii trecuți, datele citate de Fanatik arată că anul 2024 a adus pierderi de aproape 100.000 de lei pentru această societate.

În 2022 și 2023 s-au bifat cele mai bune rezultate financiare de la înființarea firmei, cu profit net de 378.715 lei, respectiv de 549.783 lei. Societatea comercială a mai înregistrat pierderi în 2019 (de 16.494 lei) și 2020 (de 62.412 lei). Datoriile totale ale SC Social Innovation Solutions SRL, la finalul lui 2024, erau de 350.800 lei.

