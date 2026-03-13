INS: Rata anuală a inflației a scăzut în februarie la 9,3%. Energia electrică continuă să fie campioana scumpirilor

Inflația rămâne la un nivel greu de suportat pentru buzunarele românilor, în ciuda scăderii ușoare de la finalul anului trecut. Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației a scăzut în luna februarie la 9,3% și este a șaptea lună consecutivă în care inflația anuală se menține la peste 9%.

Potrivit datelor publicate de INS, rata anuală a inflației în februarie a scăzut la 9,3%, de la 9,6% în luna ianuarie. Cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate la servicii, +11,37%, prețurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 9,41%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,89%. La alimente, cele mai mari scumpiri au fost la cafea, prețul acesteia majorându-se cu 25,82%. Fructele proaspete s-au scumpit cu 16,12% față de anul trecut, în vreme ce fructele și conservele din fructe sunt mai scumpe cu 13%. Alte creșteri semnifiative au fost înregistrate la laptele de vacă, 9,81%, la pâine, 10,2%, la ouă cu 14,33% și la carnea de bovine, 11,79%, iar carnea de pasăre s-a scumpit cu 8,5%.

Există totuși și reduceri de preț în februarie 2026 comparativ cu aceeași lună a anului precedent la unele produse alimentare precum cartofi, -11,82%, la fasolea boabe și alte leguminoase, -4,54%, la făină, -2,29% și mălai, -1,27%.

Serviciile rămân în topul scumpirilor

În sectorul serviciilor, presiunea devine tot mai vizibilă. Cele mai importante majorări de prețuri au fost consemnate la transportul pe cale ferată, biletele CFR sunt mai scumpe cu 24,40%, urmate de cele de apă, canal și salubritate cu 17,21%, cele de igienă și cosmetică, cu 15,94% și cele ale altor servicii cu caracter industrial cu 15,96%. Scumpiri semnificative s-au înregistrat și la serviciile de reparații auto, 14,90%, serviciile de confecționat și reparat încălțăminte și îmbrăcăminte, 14,86%. De asemenea, chiriile au suferit o majorare de 8,52% în ultimul an, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 12,59%, transportul urban și-a majorat tariful cu 10,02%, iar cel interurban rutier cu 7,99%. Singura scădere de preț în această categoie a fost înregistrată în cazul tarifelor serviciilor aeriene care s-au diminuat față de anul trecut cu 2,2%.

Dintre mărfurile nealimentare, scumpirile cele mai însemnate din februarie continuă să se mențină cele ale tarifului energiei electrice, care s-a majorat cu 56,92%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia termică, 13,41%, la cărți, ziare, reviste, 10,15%, detergenți, 9,01%, tutun și țigări, 7,47%.

