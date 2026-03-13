Prima pagină » Știri externe » După vizita la București, Zelenski merge la Paris pentru discuții cu Macron despre ridicarea presiunii asupra Rusiei

După vizita la București, Zelenski merge la Paris pentru discuții cu Macron despre ridicarea presiunii asupra Rusiei

Mihai Tănase
13 mart. 2026, 10:43, Știri externe
După vizita la București, Zelenski merge la Paris pentru discuții cu Macron despre ridicarea presiunii asupra Rusiei
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni vineri la Paris cu Emmanuel Macron pentru discuții despre intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei, inclusiv măsuri împotriva „flotei fantomă” de petroliere folosite pentru a ocoli restricțiile occidentale.

După vizita de o zi la București, unde a semnat alături de președintele Nicușor Dan mai multe parteneriate, inclusiv unul strategic între Româina și Ucraina, ce are în vedere producția comună de drone, Volodimir Zelenski se va întâlni vineri, 13 martie, la Paris cu președintele Franței, Emmanuel Macron, pentru a discuta despre intensificarea presiunii internaționale asupra Rusiei, scrie Le Monde.fr.

Potrivit Palatului Élysée, întâlnirea se va concentra în special pe noi sancțiuni împotriva Moscovei și pe combaterea mecanismelor prin care Rusia continuă să exporte petrol în ciuda restricțiilor occidentale. Un punct central al discuțiilor îl reprezintă așa-numita „flotă fantomă” de petroliere utilizată de Rusia pentru a transporta petrol și pentru a evita sancțiunile impuse după invazia Ucrainei din 2022.

Zelenski se află într-un turneu diplomatic în mai multe state europene, încercând să consolideze sprijinul politic și economic pentru Kiev în contextul războiului prelungit cu Rusia.

Ieri, la București, în centrul întâlnirii s-a aflat semnarea unor acorduri care stabilesc un parteneriat pe termen lung, cu angajamente clare în politică, apărare și securitate, inclusiv cooperarea militară, schimb de informații și sprijin reciproc în eforturile de aderare la structurile euro-atlantice.

În cadrul vizitei s-a discutat despre proiecte comune de infrastructură și energie, dar și de consolidarea mecanismelor de protecție a minorităților și sprijinirea refugiaților ucraineni din România. Oficialii au subliniat că aceste măsuri sunt menite să întărească stabilitatea regională și să asigure o rezistență coordonată împotriva agresiunii externe.

Reacția Kremlinului

Autoritățile de la Moscova au reacționat critic la anunțul întâlnirii dintre cei doi lideri. Kremlinul a transmis că discuțiile planificate la Paris ar putea afecta procesul de pace și a calificat drept „absurdă” ideea de a exercita presiuni suplimentare asupra Rusiei.

În paralel, Statele Unite au propus organizarea unor noi discuții trilaterale de pace între Rusia, Ucraina și mediatori internaționali. Potrivit lui Zelenski, aceste negocieri ar putea avea loc săptămâna viitoare în Elveția sau în Turcia.

