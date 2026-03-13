Medicul nutriționist Mihaela Bilic ne spune care e cea mai sănătoasă cafea: „Te întinerește și are beneficii maxime”

Cafeaua rămâne una dintre cele mai consumate băuturi din lume și continuă să fie nelipsită din rutina zilnică a milioane de oameni. De la primele ore ale dimineții și până la întâlnirile de după-amiază, aroma intensă a cafelei nu oferă doar un plus de energie, ci și un moment de pauză într-un ritm de viață tot mai alert. În ultimii ani, interesul pentru calitatea boabelor, metodele de preparare și originea cafelei a crescut considerabil. Astfel, a transformat această băutură într-o adevărată experiență pentru consumatori, scrie cancan.ro.

În cadrul unui nou episod al podcastului „Cafea cu visuri”, moderat de Oana Andoni, nutriționistul Mihaela Bilic a făcut dezvăluiri cu privire la beneficiile cafelei, dar vine și cu câteva sugestii referitoare la cele mai sănătoase alegeri. În primul rând, celebrul medic nutriționist susține că este foarte importantă modalitatea de preparare a cafelei. Despre cea mai bună cafea, ea spune că „te întinerește și are beneficii maxime”. De asemenea, experții atrag atenția că beneficiile apar cu precădere când cafeaua este consumată simplă, fără zahăr, frișcă sau siropuri bogate în calorii. Dar, chiar și așa, nutriționiștii subliniază că, deși cafeaua poate sprijini procesul de slăbire, aceasta nu este o soluție miraculoasă.

Află aici care este cea mai sănătoasă cafea, de fapt, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic…

