Hubert Thuma spulberă „iluzia” reformei salvatoare a lui Bolojan: „Pe 13 februarie, România va afla că este în recesiune tehnică”

Hubert Thuma, președintele CJ. Ilfov, a comentat la Antena 3 CNN măsurile de austeritate impuse de Bolojan și a precizat că România se află, practic, în recesiune tehnică.

„România va avea și al treilea semestru de scădere. Și chiar al patrulea semestru de scădere. Pe 13 februarie, România va afla că este în recesiune tehnică. Acest deficit nu a fost făcut peste noapte și nici nu poate fi reparat peste noapte”, a declarat Hubert Thuma.

Eurostat: România înregistrează cea mai mare inflație din UE

România a încheiat 2025 cu o inflație anuală de 8,6%, potrivit datelor furnizate de Eurostat. Deși în Uniunea Europeană rata inflației a scăzut la 2,4% în noiembrie 2025, România a rămas țara cu cele mai mari scumpiri și cu o inflație record.

Inflația din România a înregistrat cea mai mare valoare din Uniunea Europeană, a crescut de la 8,4% în luna octombrie, la 8,6% în noiembrie. La polul opus, cele mai mici valori au fost înregistrate în Cirpu, 0,1%, Franța 0,8% și Italia, 1,1%. La popul opus s-a aflat România 8,6%, Estonia, 4,7% și Croația cu 4,3%.

România a avut în 2025 cea mai mare inflație din Uniunea Europeană

În zona euro, rata anuală a inflaţiei a fost de 1,9% în decembrie 2025, în scădere faţă de 2,1% în noiembrie. Cu un an înainte, rata era de 2,4%.

Faţă de noiembrie 2025, inflaţia anuală a scăzut în optsprezece state membre, a rămas stabilă în trei şi a crescut în şase.

În cazul inflaţiei lunare (decembrie vs noiembrie 2025), România s-a aflat pe media zonei euro, de 0,2%, uşor peste media UE, de 0,1%.

Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației în zona euro a venit din partea serviciilor, 1,58%, urmate de alimente, aclool și țigări, 0,46%. În schimb, prețurile la energie au scăzut cu 0,04 puncte procentuale. În cazul României, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației a stagnat la 9,8% în luna noiembrie, deși serviciile s-au scumpit cu aproape 11%, mărfurile nealimentare cu 10,73% iar mărfurile alimentare cu 7,46%.

