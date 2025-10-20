Ilie Bolojan NU demisionează. Premierul își încalcă promisiunea făcută înainte de decizia CCR. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp

Premierul Ilie Bolojan a anunțat în această seară că „a luat act de decizia CCR în privința legii privind pensiile magistraților, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4”, dând de înțeles că reforma pensiilor magistraților ar putea trece de CCR dacă ar fi avut avizul obligatoriu al CSM, totul fiind o problemă procedurală.

De subliniat că este binecunoscut la nivel politic că orice legi de modificare a cadrului în care funcționează sistemul judiciar au nevoie – în mod obligatoriu – de avizul CSM – Justiția fiind putere independentă a statului. Ca atare, Premierul Ilie Bolojan insistă – la fel ca și președintele Nicușor Dan, dar și alți lideri USR – că Guvernul va relua demersul de reformare a pensiilor magistraților.

Ilie Bolojan susține că „reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate”.

„Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu. Acestea nu sunt aspecte politice, ci sunt privilegii insuportabile social și bugetar. Nu Guvernul, nu un om politic sau un partid au nevoie de această reformă, ci România are nevoie de ea.

Înțelegem că CCR a setat un standard procedural privind durata în care trebuie așteptat avizul consultativ al CSM.

Guvernul, prin Ministerul Muncii, a solicitat avizul CSM în data de 22 august, iar angajarea răspunderii Guvernului pe acest proiect a avut loc după 10 zile, în data de 1 septembrie, un termen de așteptare a avizului consultativ al CSM pe care 4 dintre judecătorii CCR l-au considerat rezonabil. Desigur, standardul fixat de CCR va fi respectat”, spune Bolojan.

CCR a trântit astăzi tot proiectul de reformă a pensiilor magistraților – pe formă – și parțial proiectul de reformă legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, din cauza folosirii folosirii testelor poligraf pentru angajații ANAF.

În ceea ce privește proiectul de reformă a pensiilor magistraților – CCR a transmis că „de vreme ce Legea nr.305/2022 stabilește un termen de 30 de zile pentru emiterea avizului de către CSM, Guvernul, în calitate de inițiator al actului normativ criticat, are obligația de a îl respecta”, a anunțat CCR.