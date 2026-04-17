Invitat la Radio România Actualităţi, premierul Ilie Bolojan a reafirmat că nu va demisiona chiar dacă PSD îi va retrage sprijinul.

Ba mai mult, acesta a vorbit despre problemele identificate în companiile de stat. Acesta a asociat ceea ce a găst acolo cu p cămară cuşoareci care rod proviziile.

„Problemele pe care le avem nu se referă la partide, ci la oameni care induc decizii în partid care au motivaţii pe faţă sau ascunse”, a declarat Bolojan la radio, vineri.

Întrebat de soarta companiilor de stat, prenierul consideră că ar trebui să fie conduse mai bine. Ca argumente, spune urmăoarele:

„În cămara pe care o mai are gospodarul, când deschizi uşa, vezi că ai nişte şobolani care sunt ca nişte rozătoare care îţi rod din alimente. Degeaba îţi umpli cămara, dacă din acea cămară rozătoarele ţi-i rod sau risipeşti banii. Pe unde am fost, am încercat să elimin pierderile de bani, indiferent pe ce post am fost”, spune Bolojan la RRA.

