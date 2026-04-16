Olga Borșcevschi
După ce ieri a mers Bolojan la Cotroceni, azi a venit rândul lui Grindeanu. Cât a durat întâlnirea discretă dintre șeful PSD și Nicușor Dan
Sorin Grindeanu, președintele PSD, s-a întâlnit joi la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, potrivit surselor Gândul. Cei doi au discutat aproximativ 30 de minute. O întâlnire cu șeful statului a avut și premierul Ilie Bolojan, miercuri. Nici una dintre aceste întâlniri nu a fost comunicată public de participanți.

Întâlnirea de la Cotroceni dintre Sorin Grindeanu și președinte a avut loc joi, înainte ca liderul PSD să plece spre Maramureș, acolo unde va avea ultimele întâlniri cu membrii partidului, în pregătirea consultării de luni, 20 aprilie, când se va decide soarta guvernării.

Circa 5.000 de lideri PSD vor decide luni prin vot electronic dacă îl mai sprijină politic pe premierul Bolojan.

Social-democrații vor realiza o evaluare completă a guvernării. Va fi realizată inclusiv o autoevaluare a miniștrilor social-democrați, înainte de votul intern decisiv din data de 20 aprilie 2026.

Ce se întâmplă dacă PSD iese de la guvernare

Dacă social-democrații vor decide să iasă de la guvernare și să-l abandoneze pe Ilie Bolojan, lucrurile se vor complica, iar drumul politic se bifurcă.

Într-un prim scenariu, Ilie Bolojan și-ar putea prezenta demisia, iar guvernul condus de el s-ar prăbuși.

  • Ar urma negocieri pentru un nou guvern.
  • Președintele Nicușor Dan i-ar invita la Cotroceni pe liderii partidelor partidelor parlamentare.

După aceste negocieri, ar fi propus un nou premier. Acesta ar alcătui viitorul guvernși ar merge în Parlament pentru ca executivul să fie votat.

