Ilie Bolojan: „România nu are nevoie de un guvern minoritar”

Întrebat dacă ia în calcul conducerea unui guvern minoritar, Ilie Bolojan a respins categoric această variantă și a subliniat că România are nevoie de stabilitate. Premierul consideră că un guvern fără o susținere solidă în Parlament ar fi un dezastru pentru țară în acest moment.

„România nu are nevoie în momentul de față de un guvern minoritar. România are nevoie de stabilitate politică pentru că deciziile pe care trebuie să le luăm în perioada următoare legate de absorbția de fonduri europene, de investițiile pe care trebuie să le facem și de jaloanele pe care trebuie să le îndeplinim, presupun să ai un guvern stabil și oameni care își concentrează toată energia pe rezolvarea acestor probleme,” a declarat Bolojan la Digi24.

Bolojan a subliniat că România trebuie să îndeplinească jaloane stricte pentru fondurile europene și să facă investiții masive, sarcini care necesită o echipă stabilă, nu o criză politică.

„În orice caz, România în momentul de față nu are nevoie de o criză politică care să se suprapună peste criza bugetară, care nu poate fi rezolvată de pe o zi pe alta. Cât timp sunt pe acest post, fac ce trebuie pentru România. Fiecare partid poate să decidă ceea ce consideră, dar dacă generează o criză, atunci să și-o asume.”

Șeful Executivului a amintit că toate deciziile de până acum au fost luate de comun acord în cadrul Coaliției și susține că nu a existat nicio încălcare de protocol.

„Tot ce s-a decis în Coaliție, s-a decis în baza unei decizii comune, pe baza proiectului care a fost asumat de toată Coaliția, prin urmare nu există nicio încălcare de protocol. În condițiile în care PSD va genera o criză în acest sens, atunci e greu de spus că PNL va mai putea face parte dintr-o coaliție cu PSD.”

