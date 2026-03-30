Bolojan invită PSD să depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Ce spune despre relația cu Sorin Grindeanu

Ilie Bolojan a vorbit, la Digi24, despre relația tensionată dintre el și Sorin Grindeanu. Premierul a recunoscut că situația a „escaladat” și a transmis că, în cazul în care nu sunt mulțumiți de activitatea sa, membrii celorlalte partide din Coaliție pot să depună moțiuni de cenzură împotriva Guvernului pe care îl conduce.

Referitor la criticile pe care le primește constant din partea celorlalți parteneri de coaliție, prin vocea lui Sorin Grindeanu, Bolojan a subliniat că atitudinea liderului PSD în afara ședințelor de coaliție este diferită față de momentele în care trebuie să colaboreze.

„Vă dați seama că ne-am întâlnit în ședințele de coaliție, dar o discuție legată de acțiunile pe care le face un lider politic nu a avut loc în forma în care m-ați întrebat dvs. Ședințele de coaliție se desfășoară într-o manieră rezonabilă, însă în afara ședințelor, lucrurile se schimbă foarte mult și escaladează în critici. În termeni reali, în astfel de situații, pur și simplu nu am mai avut energie să mă ocup de astfel de lucruri. Situația a escaladat, e posibil să avem o criză în perioada următoare. Problema este următoarea: un om poate să plece, dar lucrurile care ne-au adus în această situație nu dispar dacă pleacă o persoană sau alta.”

Întrebat ce va face dacă PSD îi va cere să plece din fruntea Guvernului, Bolojan a transmis că partenerii de Coaliție pot să depună moțiuni de cenzură împotriva sa.

„Orice partid din Coaliție, dacă consideră că nu e mulțumit de ceea ce se întâmplă, poate să acționeze prin moțiuni de cenzură. Pot să facă aceste lucruri, nu e niciun fel de problemă.”

AUTORUL RECOMANDĂ: