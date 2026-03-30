Prima pagină » Actualitate » Bolojan invită PSD să depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Ce spune despre relația cu Sorin Grindeanu

Bolojan invită PSD să depună moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Ce spune despre relația cu Sorin Grindeanu

Bianca Dogaru
Ilie Bolojan a vorbit, la Digi24, despre relația tensionată dintre el și Sorin Grindeanu. Premierul a recunoscut că situația a „escaladat” și a transmis că, în cazul în care nu sunt mulțumiți de activitatea sa, membrii celorlalte partide din Coaliție pot să depună moțiuni de cenzură împotriva Guvernului pe care îl conduce. 

Liderul PSD, Sorin Grindeanu – ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO

Referitor la criticile pe care le primește constant din partea celorlalți parteneri de coaliție, prin vocea lui Sorin Grindeanu, Bolojan a subliniat că atitudinea liderului PSD în afara ședințelor de coaliție este diferită față de momentele în care trebuie să colaboreze.

„Vă dați seama că ne-am întâlnit în ședințele de coaliție, dar o discuție legată de acțiunile pe care le face un lider politic nu a avut loc în forma în care m-ați întrebat dvs. Ședințele de coaliție se desfășoară într-o manieră rezonabilă, însă în afara ședințelor, lucrurile se schimbă foarte mult și escaladează în critici. În termeni reali, în astfel de situații, pur și simplu nu am mai avut energie să mă ocup de astfel de lucruri. Situația a escaladat, e posibil să avem o criză în perioada următoare. Problema este următoarea: un om poate să plece, dar lucrurile care ne-au adus în această situație nu dispar dacă pleacă o persoană sau alta.”

Întrebat ce va face dacă PSD îi va cere să plece din fruntea Guvernului, Bolojan a transmis că partenerii de Coaliție pot să depună moțiuni de cenzură împotriva sa.

„Orice partid din Coaliție, dacă consideră că nu e mulțumit de ceea ce se întâmplă, poate să acționeze prin moțiuni de cenzură. Pot să facă aceste lucruri, nu e niciun fel de problemă.”

 

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI Cum răspunde Bolojan la întrebarea – credeți că Sorin Grindeanu ar fi un premier bun în situația actuală?
20:05
Cum răspunde Bolojan la întrebarea – credeți că Sorin Grindeanu ar fi un premier bun în situația actuală?
FLASH NEWS Ilie Bolojan: „România nu are nevoie de un guvern minoritar”
20:01
Ilie Bolojan: „România nu are nevoie de un guvern minoritar”
ULTIMA ORĂ Bolojan anunță măsuri discriminatorii pentru români. Scade acciza doar la motorină, nu și la benzină. Chiar și așa, nu știe cu cât. „Lucrăm la 1-2 ipoteze
19:17
Bolojan anunță măsuri discriminatorii pentru români. Scade acciza doar la motorină, nu și la benzină. Chiar și așa, nu știe cu cât. „Lucrăm la 1-2 ipoteze
CONTROVERSĂ Una spune, alta face Guvernul Bolojan. În ciuda „reformei”, numărul angajaților la stat a crescut, la începutul anului, cu peste 1500. Dezvăluirea, făcută de un fost premier liberal
19:03
Una spune, alta face Guvernul Bolojan. În ciuda „reformei”, numărul angajaților la stat a crescut, la începutul anului, cu peste 1500. Dezvăluirea, făcută de un fost premier liberal
DIGITALIZARE Portofelul European pentru Identitate Digitală: ce este și când ar putea cetățenii din România să îl utilizeze
18:51
Portofelul European pentru Identitate Digitală: ce este și când ar putea cetățenii din România să îl utilizeze
Mediafax
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina nu va fi plafonată
Digi24
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Adevarul
„Nu pot să ofer un salariu de 5.000 de lei net!” – Mesajul unui antreprenor care a divizat internetul
Mediafax
Primul obuzier K9 „Tunetul” a ieșit de pe linia de producție pentru Forțele Terestre Române
Click
Afacerea cu care a dat lovitura un tânăr de 16 ani, după ce a refuzat o ofertă de 300 de mii de dolari
Digi24
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban (sondaje)
Cancan.ro
Zodia care primește o veste foarte proastă înainte de Paște, care îi poate schimba viața, spune maestrul Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
Secretul siluetei Corinei Caragea. Cum reușește să se mențină în formă fără diete drastice! Imagini incendiare cu vedeta tv
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Descopera.ro
Care este cel mai mare număr?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Povara invizibilă care epuizează femeile: cele opt forme ale „muncii mintale” din viața de zi cu zi

Cele mai noi

Trimite acest link pe