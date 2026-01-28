Prima pagină » Actualitate » Detalii de ultimă oră de la Poliție în cazul medicului Cristian Andrei. Cinci victime identificate, șase mandate de aducere

Detalii de ultimă oră de la Poliție în cazul medicului Cristian Andrei. Cinci victime identificate, șase mandate de aducere

Bianca Dogaru
28 ian. 2026, 19:38, Actualitate
Detalii de ultimă oră de la Poliție în cazul medicului Cristian Andrei. Cinci victime identificate, șase mandate de aducere

Poliția a anunțat miercuri noi informații în dosarul în care este cercetat medicul Cristian Andrei, după ce acesta a fost încătușat și dus la audieri. Ancheta vizează fapte de agresiune sexuală comise asupra mai multor paciente în timpul ședințelor desfășurate în cabinet.

În acest moment sunt identificate cinci victime. Dintre acestea, trei sunt considerate victime în dosar, pentru care faptele sunt prescrise. Alte două persoane sunt victime ale unor fapte prescrise, însă declarațiile lor sunt luate în considerare de anchetatori.

Cele două fapte prescrise sunt viol și înșelăciune. Deși nu mai pot fi cercetate penal, ele sunt analizate în contextul general al dosarului.

Cea mai mică victimă avea 14 ani la momentul faptelor. Aceasta face parte din categoria faptelor prescrise. În prezent, victima are peste 40 de ani și a dat declarații în fața anchetatorilor. Potrivit surselor, la momentul respectiv, aceasta se afla în terapie.

Cristian Andrei este acuzat oficial doar de agresiune sexuală, întrucât faptele de viol s-au prescris. Ancheta este instrumentată de Poliția Sectorului 1.

Au fost emise șase mandate de aducere, atât pe numele medicului Cristian Andrei, cât și pentru martori, angajați sau persoane apropiate, precum și două persoane implicate direct, asistente care se ocupau de programări.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE O americancă a plătit doar 3 euro pe un tablou, iar acasă a aflat că valorează peste 30.000 de euro
20:23
O americancă a plătit doar 3 euro pe un tablou, iar acasă a aflat că valorează peste 30.000 de euro
ACTUALITATE O femeie din Anglia și-a pierdut casa ajutând „vedete în impas”. Escrocii de pe X îi promiteau că o iubesc și o iau de soție
19:59
O femeie din Anglia și-a pierdut casa ajutând „vedete în impas”. Escrocii de pe X îi promiteau că o iubesc și o iau de soție
OPINIE CTP s-a năpustit asupra lui Crin Antonescu pentru declarațiile făcute la Gândul despre Ilie Bolojan: l-am evaluat greșit/Are un suflet mic
19:38
CTP s-a năpustit asupra lui Crin Antonescu pentru declarațiile făcute la Gândul despre Ilie Bolojan: l-am evaluat greșit/Are un suflet mic
FLASH NEWS Lia Olguța Vasilescu îl acuză pe Ilie Bolojan pentru criza de la Electrocentrale Craiova: „Nu mai rezistă nici măcar iarna asta”
19:10
Lia Olguța Vasilescu îl acuză pe Ilie Bolojan pentru criza de la Electrocentrale Craiova: „Nu mai rezistă nici măcar iarna asta”
PROIECT Nazare explică de ce sediul Vămii Europene trebuie să fie la București: „Capacitatea noastră în securitatea cibernetică”
19:01
Nazare explică de ce sediul Vămii Europene trebuie să fie la București: „Capacitatea noastră în securitatea cibernetică”
EXCLUSIV 🚨 Avocatei PNL, prinsă în flagrant, i s-a făcut rău în sediul DNA. Procurorii au chemat ambulanța. S-au făcut și primele rețineri. Lidera „femeilor liberale” a fost prinsă când cerea sute de mii de euro pentru intervenții la vârful Justiției, DNA și în Guvern. Ultimele evoluții în caz, pe Gândul
18:42
🚨 Avocatei PNL, prinsă în flagrant, i s-a făcut rău în sediul DNA. Procurorii au chemat ambulanța. S-au făcut și primele rețineri. Lidera „femeilor liberale” a fost prinsă când cerea sute de mii de euro pentru intervenții la vârful Justiției, DNA și în Guvern. Ultimele evoluții în caz, pe Gândul
Mediafax
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un trecut sinistru, ștearsă de pe hărți și unde accesul este interzis
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
Cauza morții Sarei, fetița de 2 ani care s-a stins la o clinică stomatologică din București. Afecțiunea gravă de care suferea, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
„Trupele americane din România vor crește calitativ”. Vești bune și avertismente de la un important general NATO
Mediafax
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că niciun polițist nu este cercetat
Click
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Cea mai bună rețetă de Conopidă la cuptor – un deliciu sănătos pentru toată familia (P)

Cele mai noi

Trimite acest link pe