Detalii de ultimă oră de la Poliție în cazul medicului Cristian Andrei. Cinci victime identificate, șase mandate de aducere

Poliția a anunțat miercuri noi informații în dosarul în care este cercetat medicul Cristian Andrei, după ce acesta a fost încătușat și dus la audieri. Ancheta vizează fapte de agresiune sexuală comise asupra mai multor paciente în timpul ședințelor desfășurate în cabinet.

În acest moment sunt identificate cinci victime. Dintre acestea, trei sunt considerate victime în dosar, pentru care faptele sunt prescrise. Alte două persoane sunt victime ale unor fapte prescrise, însă declarațiile lor sunt luate în considerare de anchetatori.

Cele două fapte prescrise sunt viol și înșelăciune. Deși nu mai pot fi cercetate penal, ele sunt analizate în contextul general al dosarului.

Cea mai mică victimă avea 14 ani la momentul faptelor. Aceasta face parte din categoria faptelor prescrise. În prezent, victima are peste 40 de ani și a dat declarații în fața anchetatorilor. Potrivit surselor, la momentul respectiv, aceasta se afla în terapie.

Cristian Andrei este acuzat oficial doar de agresiune sexuală, întrucât faptele de viol s-au prescris. Ancheta este instrumentată de Poliția Sectorului 1.

Au fost emise șase mandate de aducere, atât pe numele medicului Cristian Andrei, cât și pentru martori, angajați sau persoane apropiate, precum și două persoane implicate direct, asistente care se ocupau de programări.

