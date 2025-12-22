Prima pagină » Știri politice » Bolojan, atac voalat la PSD și Grindeanu: „Eu nu mi-am propus să claxonez, claxoanele fac multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă”

Bolojan, atac voalat la PSD și Grindeanu: „Eu nu mi-am propus să claxonez, claxoanele fac multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă”

22 dec. 2025, 20:48, Știri politice

Bolojan a avut atac voalat la PSD și Grindeanu: „Eu nu mi-am propus claxonez, claxoanele fac multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă”. Premierul a comentat tensiunile din coaliția de guvernare spunând că refuză să răspundă atacurilor venite din partea unor aliați.

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre tensiunile din coaliția de guvernare. El a spus tensiunile pot să fie înlăturate prin respect reciproc.

Să ne respectăm înțelegerile, ne respectăm unii pe alții”, a declarat Bolojan la Antena 3 CNN, spunând că relațiile între partidele din coaliție se pot înrăutăți în două feluri: prin declarații publice, precum și prin anunțuri în afara coaliției despre măsurile economice pregătite de guvern.

„Nu mi-am propus să claxonezClaxoanele fac și multă gălăgie, dar mașina nu se mișcă noi ne am propus mișcăm mașina”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a dezvăluit a pus în discuție nu modificarea protocolului din coaliție, ci respectarea acestuia.

Dacă avem o responsabilitate pentru țara asta, românii vor de la noi să guvernăm (…) ne respectăm unii pe alții (…) dar dacă noi facem doar gălăgie nu vom avea de câștigat, per ansamblu pierde tara noastră”, a precizat Ilie Bolojan.

Bolojan spune că nu mai crește taxe anul viitor, dar nu promite. Care este condiția nu mai majoreze dările

Cele mai noi