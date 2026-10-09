Prima pagină » Actualitate » Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – Olimpia Satu Mare, sâmbătă, 10 octombrie 2026, de la ora 11:00

Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – Olimpia Satu Mare, sâmbătă, 10 octombrie 2026, de la ora 11:00

Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București - Olimpia Satu Mare, sâmbătă, 10 octombrie 2026, de la ora 11:00
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal C.S. Dinamo București – Olimpia Satu Mare, sâmbătă, 10 octombrie 2026, de la ora 11:00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile de Facebook și YouTube ale acestora.

Ilie Dobre, emblematicul comentator al fotbalului românesc, îți aduce acum transmisiuni exclusive ale meciurilor din LIGA 2 pe platforma noastră. Nu rata ocazia să asculți vocea inconfundabilă a legendei care are 40 de ani în fotbalul românesc și care a intrat în Cartea Recordurilor datorită performanțelor sale vocale!

 

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, vineri, 09 octombrie, de la ora 20.30
16:27
Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, vineri, 09 octombrie, de la ora 20.30
Știați că „salariu” vine de la „sare”, de fapt? Motivul pentru care soldații Imperiului Roman erau plătiți în saci cu sare, numiți „salarium”
16:18
Știați că „salariu” vine de la „sare”, de fapt? Motivul pentru care soldații Imperiului Roman erau plătiți în saci cu sare, numiți „salarium”
REACȚIE Oana Gheorghiu critică PSD, care vrea acum majoritate alături de liberali: „Disonanță cognitivă în stare pură”
16:07
Oana Gheorghiu critică PSD, care vrea acum majoritate alături de liberali: „Disonanță cognitivă în stare pură”
SCANDAL Sorin Grindeanu îi cere demisia lui Dominic Fritz de la conducerea USR: „Condamnatul are obligația morală de a renunța la funcție”
15:57
Sorin Grindeanu îi cere demisia lui Dominic Fritz de la conducerea USR: „Condamnatul are obligația morală de a renunța la funcție”
ANUNȚ Robert Turcescu lansează volumul „Până la capăt”, în format electronic. E-book-ul are 150 de pagini de dialoguri în premieră cu Călin Georgescu
15:47
Robert Turcescu lansează volumul „Până la capăt”, în format electronic. E-book-ul are 150 de pagini de dialoguri în premieră cu Călin Georgescu
VIDEO Noi detalii după audierea lui Vlad Băltățeanu, presupusul criminal al Valentinei, fata găsită în râul Olt. Avocatul Adrian Cuculis: ”Nu a vrut să semneze absolut nimic”
15:10
Noi detalii după audierea lui Vlad Băltățeanu, presupusul criminal al Valentinei, fata găsită în râul Olt. Avocatul Adrian Cuculis: ”Nu a vrut să semneze absolut nimic”
Mediafax
Primarul Kievului le cere locuitorilor să părăsească temporar orașul. Avertisment dramatic: „Este o chestiune de supraviețuire”
Digi24
VIDEO. Scandal în direct între George Simion și Anca Alexandrescu. „Ce ai de faci așa?”/ „Nu vă e rușine?”
Cancan.ro
EA este soția chirurgului potent, înșelată în repetate rânduri cu vedeta Antena 1. Ce a făcut la scurt timp după ce au reluat amantlâcul
Prosport.ro
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
Adevarul
Euro se apropie de 5,5 lei. De ce BNR ar putea lăsa leul să se deprecieze
Mediafax
Bruxelles-ul spune „nu” Italiei și Greciei. Cele două țări vor să cheltuiască mai mult pentru a-și proteja cetățenii de scumpirile energiei
Click
Oana Roman a slăbit 18 kilograme, dar totul a pornit de la fiica ei! Câte kilograme a dat jos Isabela
Digi24
Româncă ucisă în Marea Britanie de un student la criminalistică pasionat de „Dexter”. Cum a aranjat Benjamin Day locul crimei
Cancan.ro
Am făcut calculul. Câți bani a primit Cheloo, în total, pentru cele 5 săptămâni petrecute la Asia Express
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Supraveghezi mașina parcată în fața curții / garajului? Dedeman are o cameră Wi-Fi redusă la 120 de lei
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a hipertensiunii arteriale și o cale de a o trata
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Un pui de țestoasă cu două capete a fost găsit la Cape Cod. Este al treilea caz în cinci ani
Mediafax Italia
Părinții DIVORȚAȚI pot primi 500 de euro pentru chirie! Până când SE DEPUN CERERILE
Mediafax Spania
Te poți angaja și tu aici! Cazare gratis, mese incluse și 4 ORE DE MUNCĂ
FLASH NEWS Comisia de la Veneția va analiza în regim de urgență noua lege ANI. O opinie este așteptată în decembrie
17:14
Comisia de la Veneția va analiza în regim de urgență noua lege ANI. O opinie este așteptată în decembrie
TENSIUNI Palestinienii ar putea amâna alegerile legislative programate în noiembrie, din cauza deteriorării situației din teritorii
17:12
Palestinienii ar putea amâna alegerile legislative programate în noiembrie, din cauza deteriorării situației din teritorii
CONTROVERSĂ Un nou scandal la Berlin. Fostul cancelar, Gerhard Schröder, criticat aspru din cauza vizitei la Vladimir Putin. Merz se declară „profund indignat” de această întâlnire
16:58
Un nou scandal la Berlin. Fostul cancelar, Gerhard Schröder, criticat aspru din cauza vizitei la Vladimir Putin. Merz se declară „profund indignat” de această întâlnire
AGRICULTURĂ Șase județe din România nu au încă vaccin împotriva antraxului. Medicii veterinari avertizează asupra întârzierilor
16:43
Șase județe din România nu au încă vaccin împotriva antraxului. Medicii veterinari avertizează asupra întârzierilor
VIDEO Femeia de lângă Trump care a șocat America. Apariția în Biroul Oval a stârnit o dezbatere națională și a fost comparată chiar cu un extraterestru. Cine e de fapt Susan Dell și cum a ajuns langă președintele SUA
16:38
Femeia de lângă Trump care a șocat America. Apariția în Biroul Oval a stârnit o dezbatere națională și a fost comparată chiar cu un extraterestru. Cine e de fapt Susan Dell și cum a ajuns langă președintele SUA
AGRICULTURĂ APIA acordă peste 155 de milioane de lei pentru fermierii afectați de secetă. Cererile se depun până pe 6 noiembrie
16:32
APIA acordă peste 155 de milioane de lei pentru fermierii afectați de secetă. Cererile se depun până pe 6 noiembrie

Cele mai noi

Trimite acest link pe