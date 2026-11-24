Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat marți, 24 noiembrie, într-un interviu la Adevărul, că, din punctul său de vedere, partidul AUR a trecut printr-un proces de „melonizare” care a eșuat, întrucât liderul formațiunii politice care se bucură de cel mai mare scor în sondajele de opinie, George Simion, a rămas același om politic. De asemenea, Kelemen Hunor a precizat că votul la alegerile parlamentare din 2028 poate fi văzut drept „un vot de protest”, care fie va anvantaja partidul condus de Simion, fie merge și către grupările politice din fosta Coaliție de guvernare, PNL și USR. Mai mult decât atât, liderul UDMR susține că PSD va fi asociat cu statutul de partid aflat la putere până în 2028, indiferent dacă rezultatele înregistrate vor fi îmbucurătoare sau nu.

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„Mesajele AUR de până acum nu ne duc într-o direcție mai soft, cum s-a întâmplat în cazul lui Meloni”

„Nu știm ce se va întâmpla până în 2028, eu n-am de unde să știu. Vom vedea în timp. Astăzi, după aproape doi ani de la alegerile parlamentare și până în octombrie, când Simion era singur în opoziție, AUR a crescut. De la 19%, cu cât a intrat în 2024, a ajuns la peste 30%.

Se încearcă o „melonizare” a partidului AUR. Din punctul meu de vedere, acest proces a eșuat. Mesajele lor de până acum nu ne duc într-o direcție mai soft, cum s-a întâmplat în cazul lui Meloni, una dintre persoanele politice cele mai interesante din Europa astăzi. Asta nu s-a întâmplat în cazul lui George Simion. Simion nu s-a schimbat”, a explicat Kelemen Hunor.

„Vrei nu vrei, guvernarea astăzi și mâine și poimâine și în 2027, va fi asociată cu Partidul Social Democrat”

„Nu poate să rămână AUR singur în opoziție. Asta spuneam în 2023, 2024 la un moment dat, apoi am spus în 2025, în 2026. Până în 2028, dacă rămâne AUR singur, va câștiga alegerile singur.

Astăzi, din varii motive, votul de protest este din ce în ce mai mare. Întrebarea este unde se va duce acest vot de protest. Se va duce doar spre AUR sau se va împărți între AUR, PNL, USR și cine știe ce mai apare.

PSD este la guvernare. Vrei nu vrei, guvernarea astăzi și mâine și poimâine și în 2027, cu rezultate sau fără rezultate, va fi asociată cu Partidul Social Democrat. Asta e”, a mai declarat liderul UDMR.