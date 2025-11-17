Ilie Ilașcu, fost deţinut politic al regimului de la Tiraspol și ex-deputat în Parlamentul Moldovei, dar și al României, a murit luni, la vârsta de 73 de ani, a anunțat familia sa printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare. Ilie Ilașcu locuia la București.

„Cu profundă durere în suflet, anunțăm stingerea din viață a celui care a fost pentru noi pilon de demnitate, curaj și iubire – soț, tată, bunic, prieten Ilie Ilașcu– un om a cărui verticalitate nu a putut fi niciodată clintită. Pentru familie și pentru toți cei care l-au cunoscut, Ilie Ilaşcu rămâne o amintire luminoasă, un om care a iubit sincer, a luptat cu demnitate, un patriot adevărat. Moștenirea lui rămâne în inimile noastre, ca o lecție de curaj și demnitate rar întâlnită. Vă mulțumim pentru fiecare rugăciune, gând bun și clipă de sprijin. Lumina lui rămâne vie prin cei pe care i-a iubit și prin toți cei care nu îl vor uita. Dumnezeu să-i odihnească sufletul”, se arată în mesajul postat pe Facebook.

Cei care vor să-i aducă un ultim omagiu sunt așteptați la capela bisericii Sfânta Sofia din București, str. Calea Floreasca 216, în perioada 18 – 20 noiembrie.

Cine a fost Ilie Ilașcu

Între 2 și 4 iunie 1992, Ilie Ilaşcu, Andrei Ivanțoc, Alexandru Leșco, Tudor Petrov-Popa, Petru Godiac și Valeriu Garbuz au fost arestați la Tiraspol, chiar în locuințele lor, de persoane în uniforme cu însemnele Armatei a 14-a a fostei URSS. Autoritățile transnistrene i-au acuzat atunci de crime de război și acțiuni de terorism, notează unimedia.info.

În perioada în care era închis într-o închisoare din Transnistria, Ilie Ilaşcu a fost ales de două ori deputat în Parlamentul Republicii Moldova, pe listele Frontului Popular Creştin Democrat, în 1994 și 1998.

În octombrie 2000 a obținut cetățenia română, iar în același an a devenit senator în Parlamentul României, ales pe listele Partidului România Mare, mandat pe care l-a deținut până în 2008. Sub presiunea organizațiilor pentru drepturile omului, Ilaşcu a fost eliberat la 5 mai 2001.