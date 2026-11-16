Guvernul Serbiei a demarat procedura oficială de reziliere a contractului cu firma lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, și a pus astfel capăt unui proiect imobiliar de 500 de milioane de dolari în centrul orașului Belgrad.

Ministerul Construcțiilor din Serbia a confirmat finalizarea formalităților de încheiere a acordului cu firma Atlantic Incubation Partners LLC, afiliată fondului de investiții Affinity Partners al lui Kushner, după ce investitorul american se retrăsese deja din proiect la finalul anului trecut.

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Proiectul viza transformarea fostului sediu al Statului Major General al Armatei Iugoslave din centrul Belgradului într-un complex de lux format dintr-un hotel sub brandul Trump, apartamente și un cazinou. Această clădire are o încărcătură simbolică puternică pentru sârbi, fiind parțial distrusă în timpul bombardamentelor NATO din 1999 și are statutul de monument cultural protejat.

Contractul a fost semnat în mai 2024 de fostul ministru al Construcțiilor, Goran Vesić. Potrivit unor investigații ale presei sârbe, guvernul s-a angajat să ridice statutul de protecție al clădirii, să o demoleze pe cheltuială proprie și să cedeze terenul gratuit pe o perioadă de 99 de ani.

De asemenea, în contract exista o clauză prin care Serbia trebuia să își îndeplinească obligațiile până în mai 2026, riscând în caz contrar despăgubiri de până la 50 de milioane de euro. Conform surselor guvernamentale citate de presa sârbă, acordul actual de reziliere prevede renunțarea la orice pretenții financiare reciproce și elimină riscul unui arbitraj internațional împotriva Serbiei.

Proiectul imobiliar a stârnit un val puternic de nemulțumire în rândul studenților, arhitecților și politicienilor din opoziție, care au organizat proteste la Belgrad împotriva demolării sitului istoric.

Mai mult, Parchetul pentru Crimă Organizată din Serbia a deschis o anchetă împotriva modului în care a fost retras statutul de patrimoniu cultural al complexului și au acuzat oficialii din fruntea Guvernului de falsificare de documente și abuz în serviciu. În decembrie 2025, procurorii au formulat acuzații împotriva ministrului Culturii de la acea vreme, Nikola Selaković, și a altor trei oficiali.

La câteva ore după punerea sub acuzare a oficialilor sârbi, în decembrie 2025, compania Affinity Partners a anunțat că se retrage din proiect „din respect pentru cetățenii Serbiei și orașul Belgrad”, motivând că proiectele majore ar trebui să unească, nu să dezbine. Deși compania a abandonat proiectul încă de acum un an, decizia guvernului de a rezilia contractul a venit abia în noiembrie anul acesta.