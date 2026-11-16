Alexandru Rogobete le cere pacienților să îi semnaleze pe Facebook, în comentarii, farmaciile unde lipsește medicamentul Lyrica ca să poată interveni pentru fiecare caz în parte

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat un apel public către pacienții care nu găsesc în farmacii medicamentul Lyrica sau produsele generice pe bază de pregabalină. Le solicită acestora să îi transmită direct localitatea, farmaciile și data la care s-au confruntat cu probleme. Alexandru Rogobete le-a răspuns și partidelor din opoziție, pe fondul depunerii moțiunii simple împotriva sa, acuzându-le că fac „spectacol politic” pe seama bolnavilor.

Într-o postare publicată pe Facebook, Alexandru Rogobete a precizat că medicamentul nu a dispărut de pe piață, dar a explicat că acesta nu este distribuit omogen în farmaciile din țară. Ministrul sănătății a precizat și că în acest moment colaborează cu instituțiile și asociațiile din domeniu pentru a remedia situația punctual.

Apelul ministrului Sănătății către pacienți: „Spuneți-mi în ce localitate și la ce farmacii nu ați reușit să găsiți medicamentul”

Alexandru Rogobete le-a cerut cetățenilor să îi semnaleze concret cazurile în care nu au putut procura tratamentul, astfel încât autoritățile să poată interveni pentru fiecare situație raportată.

„În timp ce unii politicieni din opoziție simt mai nou nevoia să se urce pe suferința pacienților, semn că au prea mult timp liber, și confundă o problemă reală care trebuie rezolvată cu o ocazie de a face spectacol politic, eu am o rugăminte și un îndemn pentru toți pacienții care au întâmpinat dificultăți în găsirea medicamentului Lyrica, și care, deși nu este dispărut de pe piață, nu este distribuit omogen. Vă rog să-mi scrieți aici, în comentarii, și să-mi semnalați toate situațiile în care nu ați reușit să găsiți acest medicament sau variantele sale generice care conțin pregabalină. Spuneți-mi în ce localitate, la ce farmacii și când v-ați confruntat cu această problemă, ca să găsim soluții concrete pentru fiecare caz în parte”, a scris ministrul Sănătății pe Facebook.

Alexandru Rogobete a menționat că se află în contact permanent cu reprezentanții Asociației Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR), ai Asociației Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR), ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), pentru identificarea și aplicarea măsurilor necesare.

Atac la adresa opoziției în contextul moțiunii simple

În finalul mesajului său, Alexandru Rogobete a reacționat la criticile și demersurile politice lansate împotriva sa, catalogându-le drept „mascaradă și circotecă” și legând ofensiva politică de rezultatele unui sondaj intern.

„P.S. În mod normal, m-aș fi putut gândi că astăzi, la adresa mea, s-a declanșat un atac politic, din partea celor care au redescoperit acum opoziția și pe care îi las, însă, să-și continue mascarada și circoteca. Pot să-i înțeleg, având în vedere că, atunci când au văzut astăzi un sondaj de casă, au fost nevoiți să-și bage picioarele în apă foarte rece”, a conchis ministrul Sănătății.