O nouă bombă nucleară americană a apărut discret în proiectul de buget al Senatului SUA. Arma de tip „bunker-buster”, denumită B94, ar putea penetra munții

O nouă armă nucleară americană, numită B94, a apărut discret în proiectul de buget al Senatului Statelor Unite. Aceasta este o denumire complet nouă a unei bombe nucleare americane din ultimii peste 30 de ani și, potrivit experților în securitate, ar putea fi vorba despre o armă capabilă să distrugă buncăre îngropate la o mare adâncime.

Potrivit unui proiect de buget al Comisiei pentru Alocări Bugetare din Senatul SUA pentru anul 2027, este prevăzută o alocare de 77,1 milioane de dolari pentru o armă nucleară neanunțată oficial până acum, denumită B94. Denumirea a fost observată inițial de cercetătoarea Eliana Johns de la Federation of American Scientists și analizată public de Jeffrey Lewis, expert în neproliferare nucleară la Universitatea Stanford.

Ce se știe din documentele bugetare

Indicativul B94 apare într-un singur rând dintr-un tabel al declarației explicative pentru bugetul Departamentului Energiei, care gestionează arsenalul nuclear prin NNSA, fără nicio altă mențiune în restul documentului de 179 de pagini.

În sistemul de clasificare al armatei americane, litera „B” desemnează o bombă gravitațională lansată din aer. Un alt exemplu este dat de indicativul „W”, care indică un focos pentru rachetă.

Aceasta este prima denumire complet nouă pentru o bombă nucleară americană din ultimele decenii. Ultimul indicativ de bombă a fost B90, un proiect de bombă nucleară de adâncime și atac anulat în septembrie 1991, la finalul Războiului Rece.

Legătura cu bombele de tip „bunker-buster”

Potrivit unei analize publicate de The War Zone, B94 pare să fie denumirea oficială atribuită programului NDS-A (Nuclear Deterrent System-Air-delivered), aflat deja în fază de dezvoltare. Bomba este proiectată ca o armă nucleară de penetrare a solului, destinată distrugerii țintelor întărite și îngropate la mare adâncime, precum silozuri sau instalații construite sub munți.

Noua bombă ar urma să înlocuiască sau să preia capabilitățile actualelor bombe nucleare de adâncime B61-11 și ale bombelor de mare putere B83, aflate spre finalul duratei de viață.

Jeffrey Lewis a comparat acest demers cu revenirea controversatului program RNEP (Robust Nuclear Earth Penetrator) din anii 2000, un proiect al administrației Bush pentru o bombă nucleară anti-buncăr, oprit la acea vreme de Congres din cauza temerilor legate de escaladarea nucleară și contaminarea radioactivă.

Până în acest moment, Administrația Națională pentru Securitate Nucleară (NNSA) și Pentagonul nu au publicat detalii tehnice sau comunicate care să menționeze indicativul B94.