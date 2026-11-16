Senatul a respins proiectul de lege care modifica „Legea Fritz”. Propunerea urmărea eliminarea mai multor incompatibilități pentru aleșii locali și funcționarii publici

Plenul Senatului a respins propunerea legislativă care ar fi urmat să elimine mai multe situații de incompatibilitate pentru consilierii locali, consilierii județeni, administratorii publici și funcționarii publici. Este vorba despre „Legea Fritz”, care l-a lăsat pe președintele USR fără scaunul de primar,dar proiectul de lege prevede modificarea altei secțiuni, care nu îi vizează pe primari.

Proiectul, inițiat de un grup de parlamentari PSD și susținut la vot de senatorii PSD, UDMR și majoritatea liberalilor, nu a întrunit numărul minim de voturi necesar adoptării, însă decizia finală aparține Camerei Deputaților, care este for decizional.

Cum au votat grupurile parlamentare din Senat

Inițiativa legislativă urmărea să modifice Legea nr. 161/2003, actul normativ care stabilește regulile de transparență și de prevenire a corupției în funcțiile publice. Pentru a trece de Senat, proiectul avea nevoie de cel puțin 68 de voturi favorabile.

La votul final din plen s-au înregistrat 62 de voturi „pentru”, 48 „împotrivă” și o abținere, astfel încât proiectul a fost respins. Potrivit datelor din plen, inițiativa a primit voturile tuturor senatorilor PSD și UDMR prezenți, precum și pe cele ale marii majorități a senatorilor PNL, în timp ce reprezentanții AUR, USR, o parte dintre liberali și o parte dintre parlamentarii neafiliați au votat împotrivă.

Ce reguli pot să fie relaxate pentru aleși, administratori și funcționari

Demersul legislativ a fost depus în procedură de urgență pe 28 octombrie 2026, de către un grup de 70 de parlamentari PSD, ca reacție la restricțiile introduse în vara acestui an prin legea integrității în funcțiile publice, aceeași lege care l-a lăsat pe Dominic Fritz fără scaunul de primar. După ce legea a fost publicată în Monitorul Oficial, pe 28 august 2026, mai mulți consilieri locali și județeni,administratori publici și funcționari au devenit incompatibili și au fost obligați să renunțe la una dintre funcțiile deținute.

Dacă va fi adoptată de Camera Deputaților, care este for decizional, proiectul le-ar permite consilierilor locali și județeni să cumuleze mandatul cu trei poziții interzise acum:

consilier personal al primarului, al președintelui sau al vicepreședintelui consiliului județean;

administrator public al primăriei sau al consiliului județean;

angajat al agenției de dezvoltare regională din care face parte unitatea administrativ-teritorială unde își exercită mandatul.

Totodată, legea ar elimina regulile stricte de incompatibilitate (similare celor aplicate primarilor) pentru administratorii publici și le-ar permite funcționarilor publici să lucreze, plătit sau neremunerat, în organizații internaționale fără un mandat oficial din partea unei instituții a statului. În plus, proiectul ar șterge retroactiv eventualele incompatibilități sau conflicte de interese apărute după 28 august 2026.