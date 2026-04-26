Un videoclip de la Cina Corespondenților de la Casa Albă a devenit viral după ce a surprins un moment bizar: în timp ce informațiile despre posibile focuri de armă au provocat panică, iar participanții se adăposteau, un bărbat a rămas așezat la masă, continuând calm să-și termine mancarea.

Videoclipul, distribuit pe scară largă pe rețelele sociale, arată un contrast puternic. Invitații la evenimentul de prestigiu din Washington, D.C. pot fi văzuți ghemuiți sub mese și privind în jur alarmați, în timp ce personalul de securitate se deplasează rapid prin încăpere.

În mijlocul tensiunii, însă, un participant pare aproape detașat de haos, continuând să mănânce, aruncând din când în când câre o privire în jur, dar rămânând, în mare parte, neafectat.

Internauții, așa cum era de așteptat, au reacționat imediat de acest moment. Mulți utilizatori au glumit că „își are prioritățile dine stabilite”, în timp ce alții l-au numit „cel mai calm om din încăpere”. Unii au sugerat că temperamentul său reflecta o încredere deplină în măsurile de securitate, în timp ce alții au glumit că pur și simplu nu avea de gând să lase o cină scumpă să se irosească. Umorul, la fel ca clipul, vine din absurditatea contrastului.

Atac asupra lui Donald Trump, la Casa Albă

Amintim că, sâmbătă seara, un atac a avut loc la Casa Albă, asupra președintelui Donald Trump, care participa la evenimentul traditional, Cina Corespondenților. Acolo, au fost trase mai multe focuri de armă. Donald Trump nu a fost rănit, agenții Secret Service intervenind de urgență pentru a-l evacua.

Atacatorul are 31 de ani, provine din California și se numește Cole Thomas Allen.

Șeful interimar al Poliției din Washington DC, Jeffery Carroll, a declarat presei că acesta avea asupra lui mai multe arme. „Deținea o pușcă, un pistol și câteva cuțite. În timp ce fugea, agenții Secret Service l-au prins. A tras asupra lor, înainte să fie pus la pământ”, a spus Carroll.

Suspectul a fost transportat la spital pentru îngrijiri. Donald Trump l-a descris pe atacator ca fiind „un lup” singuratic și a adăugat că își va petrece restul vieții în închisoare.

„Impresia mea e că un lup singuratic, sunt oameni nebuni, își va petrece restul vieții în închisoare, este al doilea attentat, după cum știți, pentru că dacă le dai drumul, probabil va încerca cu altcineva. Nu mă va descuraja să câștig războiul din Iran, vom continua să ne facem treaba”, a spus Donald Trump la conferința de presă.

Video: X / Chris Stephens

AUTORUL RECOMANDĂ: