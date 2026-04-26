Prima pagină » Actualitate » Imagini absurde de la scena atacului armat de la Casa Albă. Un invitat mănâncă desert liniștit, în vreme ce alți invitați se ascund sub mese și „mascații” păzesc sala cu arme automate

Olga Borșcevschi

Un videoclip de la Cina Corespondenților de la Casa Albă a devenit viral după ce a surprins un moment bizar: în timp ce informațiile despre posibile focuri de armă au provocat panică, iar participanții se adăposteau, un bărbat a rămas așezat la masă, continuând calm să-și termine mancarea.

Videoclipul, distribuit pe scară largă pe rețelele sociale, arată un contrast puternic. Invitații la evenimentul de prestigiu din Washington, D.C. pot fi văzuți ghemuiți sub mese și privind în jur alarmați, în timp ce personalul de securitate se deplasează rapid prin încăpere.

În mijlocul tensiunii, însă, un participant pare aproape detașat de haos, continuând să mănânce, aruncând din când în când câre o privire în jur, dar rămânând, în mare parte, neafectat.

Internauții, așa cum era de așteptat, au reacționat imediat de acest moment. Mulți utilizatori au glumit că „își are prioritățile dine stabilite”, în timp ce alții l-au numit „cel mai calm om din încăpere”. Unii au sugerat că temperamentul său reflecta o încredere deplină în măsurile de securitate, în timp ce alții au glumit că pur și simplu nu avea de gând să lase o cină scumpă să se irosească. Umorul, la fel ca clipul, vine din absurditatea contrastului.

Atac asupra lui Donald Trump, la Casa Albă

Amintim că, sâmbătă seara, un atac a avut loc la Casa Albă, asupra președintelui Donald Trump, care participa la evenimentul traditional, Cina Corespondenților. Acolo, au fost trase mai multe focuri de armă. Donald Trump nu a fost rănit, agenții Secret Service intervenind de urgență pentru a-l evacua.

Atacatorul are 31 de ani, provine din California și se numește Cole Thomas Allen.

Șeful interimar al Poliției din Washington DC, Jeffery Carroll, a declarat presei că acesta avea asupra lui mai multe arme. „Deținea o pușcă, un pistol și câteva cuțite. În timp ce fugea, agenții Secret Service l-au prins. A tras asupra lor, înainte să fie pus la pământ”, a spus Carroll.

Suspectul a fost transportat la spital pentru îngrijiri. Donald Trump l-a descris pe atacator ca fiind „un lup” singuratic și a adăugat că își va petrece restul vieții în închisoare.

„Impresia mea e că un lup singuratic, sunt oameni nebuni, își va petrece restul vieții în închisoare, este al doilea attentat, după cum știți, pentru că dacă le dai drumul, probabil va încerca cu altcineva. Nu mă va descuraja să câștig războiul din Iran, vom continua să ne facem treaba”, a spus Donald Trump la conferința de presă.

Video: X / Chris Stephens

FLASH NEWS Moment controversat în sala unde a avut loc atacul armat asupra lui Trump. Ambasadoarea Ucrainei pare ca a recreat scena atacului, doar pentru a-și face un selfie. Sta pe jos, în timp ce toți ceilalți invitați stau pe scaune
13:37
Moment controversat în sala unde a avut loc atacul armat asupra lui Trump. Ambasadoarea Ucrainei pare ca a recreat scena atacului, doar pentru a-și face un selfie. Sta pe jos, în timp ce toți ceilalți invitați stau pe scaune
AUTO Ministerul Mediului pregătește reguli noi pentru importul de mașini second-hand. Ce se întâmplă cu Programul Rabla
12:50
Ministerul Mediului pregătește reguli noi pentru importul de mașini second-hand. Ce se întâmplă cu Programul Rabla
REACȚIE Oana Ţoiu condamnă atacul de la dineul la care se afla Donald Trump: „Violența nu are ce căuta în politică”
12:39
Oana Ţoiu condamnă atacul de la dineul la care se afla Donald Trump: „Violența nu are ce căuta în politică”
ACTUALITATE La Sinaia s-ar putea schia și de 1 Mai. Pârtiile rămân deocamdată deschise la cota 2000
12:01
La Sinaia s-ar putea schia și de 1 Mai. Pârtiile rămân deocamdată deschise la cota 2000
SPORT România, în semifinalele Campionatului Mondial Școlar U18 la handbal. LPS Brașov, de neoprit la turneul din Macedonia
11:53
România, în semifinalele Campionatului Mondial Școlar U18 la handbal. LPS Brașov, de neoprit la turneul din Macedonia
FLASH NEWS Intervenție de urgență în Piatra Craiului: o femeie rănită a fost evacuată cu elicopterul POA Brașov
11:47
Intervenție de urgență în Piatra Craiului: o femeie rănită a fost evacuată cu elicopterul POA Brașov
Mediafax
„Străzi poluate”: Calea Victoriei a înregistrat cea mai mare valoare medie de noxe
Digi24
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o vară cum nu prea a mai fost în România. Fenomene rarisime în București, în iunie și iulie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
Oligarhii lui Viktor Orban fug pe capete din țară și își transferă banii în Emiratele Arabe sau în SUA. Acuzațiile aduse de Peter Magyar
Mediafax
Cum va fi vremea duminică: prognoză pe regiuni
Click
Irina Columbeanu, apariție de revistă la New York. La 19 ani, fiica Monicăi Gabor seamănă tot mai mult cu celebra ei mamă
Digi24
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș
Cancan.ro
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii șoferi
Ce se întâmplă doctore
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”. Au trecut 14 ani de la apariția în emisiune
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis de conducere în afara localității? Cum poți scăpa de amenda de radar?
Descopera.ro
Cum arăta un strămoș al meduzelor de acum 450 de milioane de ani?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Un studiu a analizat în premieră ce efecte are cafeaua asupra axei intestin-creier

