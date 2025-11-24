Imagini filmate cu drona de la hotelul Simonei HALEP din Poiana Brașov. Turiștii au fost luați prin surprindere: „Ne-a schimbat ziua!”

Turiștii cazați la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov au avut parte de o mare surpriză în acest weekend. Un spectacol rar al naturii a fost surprins cu ajutorul unei drone, iar filmarea s-a răspândit rapid pe Internet, scrie PROSPORT.

Marea campioană la tenis deține un hotel în stațiunea montană Poiana Brașov, acolo unde cu regularitat sunt găzduite conferințe și diverse evenimente tematice.

Surpriza de care au avut parte turiștii

Însă, surpriza de sâmbătă nu se afla pe agenda nimănui, după cum arată Prosport. Pe cer, fix deasupra hotelului pe care îl are în proprietate Halep, a apărut un curcubeu superb, creând un moment unic, care i-a lăsat pe toți fără replică. Atât turiștii, cât și personalul hotelului s-au declarat încântați de acest fenomen spectaculos.

Întreaga scenă a fost filmată chiar de reprezentanții hotelului Simonei Halep. Deasupra stabilimentului, cerul era pictat cu un superb curcubeu, spre delectarea tuturor.

„Un moment simpatic azi. Am primit un superb curcubeu. Un cadou frumos, cât să ne schimbe plăcut ziua”, au transmis angajații hotelului pe pagina oficială, în descrierea imaginilor.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Hotel Simona Halep – Poiana Brașov (@hotelsimonahalep.poianabrasov)

Dacă pe timpul verii s-a ocupat de afacerile de pe litoral, Simona Halep se concentrează acum pe atragerea turiștilor la hotelul din Poiana Brașov. În mod constant, ea promovează în mediul online afacerea pe care o deține la munte, iar acum spune că pregătește noi surprize pentru perioada sărbătorilor de iarnă.

Cum arată viața Simonei Halep după retragere

Simona Halep s-a retras din tenis de 9 luni, însă fosta campioană spune că încă nu s-a obișnuit cu acest nou capitol al vieții sale.

„Pentru că acum realizez că mi-am dedicat întreaga viață acestui sport. Am unele goluri emoționale în viața normală, dar nu regret. Acest lucru a fost foarte important pentru mine: să mă dedic complet tenisului”, a explicat Halep într-un interviu pentru publicația The National.

Dar, orice retragere din sport vine și cu o parte bună, iar ea a dezvăluit care este aceasta: „Mă relaxez, pentru că eram foarte obosită când am luat această decizie. Și simt că organismul meu trebuie doar să se liniștească și să nu facă nimic. Așa că exact asta fac”.

RECOMANDAREA AUTORULUI: