Imagini revoltătoare cu un bărbat din Sectorul 3 care distruge căsuțele pisicilor fără stăpân: „Ce minte și ce inimă să ai în tine să faci așa ceva?”

Un bărbat din București a fost filmat serile trecute în timp ce distrugea cu sălbăticie căsuțele pisicilor sterilizate din Sectorul 3 al Capitalei.

O femeie l-a filmat și a anunțat că sună la poliție, însă bărbatului nu i-a păsat, și a continuat să distrugă căsuțele de lemn și să înjure în toiul nopții.

„Ce minte și ce inimă să ai în tine să faci așa ceva? București, Sector 3. Bărbat în toată firea distruge căsuțele pisicilor sterilizate. Căsuțe cumpărate de alți oameni. Eu am trimis deja poliției. Cei care au filmat vor face plângere pentru distrugere. Asemenea cazuri nu trebuie trecute cu vederea! Sesizați mereu abuzurile! Ați mai trecut prin așa ceva?”, a scris pe Facebook Hilde Tudora, de la Protecția Animalelor Ilfov.

Căsușe pentru pisici „construite” în grădinile blocurilor

Potrivit martorilor, bărbatul violent este cunoscut ca fiind un consumator frecvent de alcool.

Cel mai probabil, acesta va fi amendat de poliție pentru distrugere.

În mai multe sectoare din București se amenajează, în grădinile blocurilor, căsuțe pentru pisici, care sunt adevărate adăposturi pentru animale, iarna, sau când plouă.