Imagini șocante. Un exhibiționist iresponsabil terorizează o școală din București. Manechine de copii spânzurate pe balcon „de Halloween”

Rene Pârșan
09 nov. 2025, 19:43, Actualitate
Este un scandal continuu la o școală din București, după ce un vecin exhibiționist care avea casa lipită de unitatea de învățământ a spânzurat două păpuși care întruchipează un băiat și o fetiță. Oamenii se plâng că bărbatul are un comportament indecent și se afișează dezbrăcat.

De ani de zile. Vecinii și copiii de la școala particulară sunt terorizați de păpușile spânzurate și manechine cu femei însărcinate pe care vecinul le atârnă pe balconul casei sale. Două sute de copii de la unitatea școlară își încep dimineața cu această imagine sinistră. De doi ani bărbatul refuză să dea jos păpușile spânzurate. În zadar, conducerea a făcut nenumărate demersuri către poliție și instanță, pentru că toate sesizările au fost clasate.

Și asta nu e tot. Bărbatul obișnuiește să se afișeze înjerie intimă în fața școlii.

La începutul anului școlar, am avut o mare surpriză pentru că vecinul a ieșit în chiloți în fața tuturor copiilor chiar în prima zi de școală. Nu numai asta, dar în lenjerie intimă, să-și ducă gunoiul și să-și primească pachetele livrate și așa mai departe. Eu cred că este o acțiune voită, prin urmare, pas cu pas am văzut că devine din ce în ce mai dramatic totul, și anume cu ocazia halloween-ului. În 2024 și-a spânzurat și a atârnat un manechin care reprezenta o femeie însărcinată spâzurată. Iar acum, pentru că acel manechin a fost dat jos cu poliția, a reușit și a turnat aceste două manechine care reprezintă doi copii care țin în brațe capete de copii. Asta înseamnă o imagine oribilă pentru copiii care vin la școală. E poliția.

A fost sesizată Poliția, s-a format un dosar penal. Procurorul nu a făcut altceva decât să ne plaseze dosarul spunând că fapta nu există. Și împotriva acestei plasări am făcut contestație și am ajuns în instanță. Instanța ne-a respins contestație, reclamă părinții, citează Realitatea.

