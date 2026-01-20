Imagini spectaculoase cu aurora boreală în România. Cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani

Aurora boreală a fost vizibilă luni seară pe cerul României, în urma celei mai puternice furtuni solare din ultimii peste 20 de ani. Fenomenul spectaculos a fost surprins și în mai multe zone din Europa și America de Nord.

Seara trecută, cerul a oferit un spectacol rar pentru români, după ce aurora boreală a putut fi observată din mai multe localități din România. Imagini cu luminile polare au fost distribuite rapid pe rețelele sociale, marcând una dintre puținele apariții ale fenomenului pe teritoriul țării noastre, ultima fiind consemnată în noiembrie 2025.

Cercetătorii explicau încă de acum doi ani că astfel de apariții devin mai frecvente deoarece Soarele se află în perioada de „maxim” a ciclului său solar de 11 ani. În acest interval, polii magnetici ai Soarelui se inversează, iar activitatea solară crește semnificativ, generând erupții și furtuni solare mai intense, potrivit Adevărul.ro.

În noaptea de luni spre marți, acest context astronomic a permis observarea aurorei boreale inclusiv la latitudini neobișnuit de joase, precum România.

Potrivit DW, Soarele a emis cea mai puternică furtună de radiații solare din ultimii peste 20 de ani, fenomen care a determinat apariția aurorelor în mai multe regiuni ale globului.

Aurora boreală, vizibilă și din alte state

Aurora boreală a fost observată în Canada, în jumătatea nordică a Statele Unite, dar și în anumite zone din Germania, Elveția și Ucraina.

Furtuna solară de luni seară a fost generată de o erupție masivă de particule încărcate electric, care au părăsit Soarele duminică și au ajuns pe Pământ mult mai rapid decât se anticipa. Conform Administrația Națională Oceanică și Atmosferică, particulele solare erau prognozate să ajungă pe Terra luni și marți.

Furtuna geomagnetică rară a atins nivelul G4, fiind încadrată printre cele mai puternice. Ultimul eveniment de o intensitate similară a avut loc în anul 2003. Astfel de fenomene pot afecta sateliții, echipamentele din spațiu și rețelele electrice, mai notează DW.