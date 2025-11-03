Imagini spectaculoase de pe șantierul Autostrăzii Transilvania. Lucrările prin viteză

Stadiul lucrărilor pe mai multe tronsoane care compun Autostrada Transilvania arată un progres semnificativ. Trei oferte au fost depuse pentru contractul de supervizare a lucrărilor pe lotul Chiribiş – Biharia al Autostrăzii Transilvania – A3. CNIR postează imagini spectaculoase despre avansul lucrărilor.

Autostrada Transilvalnia. Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că a primit 3 oferte la contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 3C2 Chiribiş – Biharia al Autostrăzii Transilvania.

În altă ordine de idei, noile viaducte construite la Nădășelu și Topa Mică, pe traseul deviat al A3, se află în etapa de șantier. Acestea vor fi printre cele mai impresionante structuri de pe viitoarea autostradă care va lega municipiile Cluj-Napoca și Oradea.